Фанати команди першої ліги попередили футболістів, щоб не здавали наступного матчу



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Таким текстовиком Прикарпатські ультрас намагалися достукатися до совісті футболістів після серпневого матчу з лучанами Володимир Омом

Останнім часом поєдинки «Прикарпаття» і «Волині» відбуваються за дивним сценарієм

За добу до матчу івано-франківського «Прикарпаття» з луцькою «Волинню» у рамках 18-го туру першої ліги фанати прикарпатців попередили гравців і тренерів своєї команди, щоб ті зіграли в найближчому поєдинку максимально чесно й відповідально.

Судячи з заяви, текст якої подаємо нижче, підстави для підозр в ультрас є.

Заява «Прикарпатських ультрас»

День 16 листопада очікувався нами, Прикарпатськими ультрас, з особливим трепетом. Бо саме в суботу на нашому стадіоні «Рух» Команді рідного краю протистоятиме луцька «Волинь». Відразу зазначимо, що на відміну від різних штучних утворень, ставимося до волинян і їхніх фанатів з великою повагою. Цей клуб – частина великої історії українського футболу.

Втім, між «повагою» і «поблажливістю» - велика прірва. Переграти такого опонента престижно й почесно. Зрештою, мова не про локальні перемоги. В нашій пам’яті міцно закарбувалися всі три матчі між нашими клубами в новітню епоху, впродовж двох останніх сезонів. В першому з них, у жовтні 2018-го «Прикарпаття» на полі суперника виглядало дуже достойно, а долю зустрічі вирішило одностороннє суддівство на користь суперника впродовж усього другого тайму.

Питання й непорозуміння почалися цьогоріч, разом із матчами, на які букмекерські контори відмовлялися приймати ставки, а наші футболісти були не схожими на самих себе. Мова про поразку 1:3 1 травня в Івано-Франківську і 2:3 – 10 серпня в Луцьку. Ми досі не збагнемо, що то було, але, приміром, навіть тренер однієї з команд-суперниць сказав, що в другому таймі луцького поєдинку «Прикарпаття» виглядало «жидєнько». І це визначення ще дуже коректне.

Гравці, тренери і персонал клубу дуже образилися, коли під час наступного матчу проти «Руха» у Львові на нашому секторі з’явився текстовик «Честь чи гроші?» Образилися, але не визнали своєї провини. Однак ми хоч і горді, але не злопам’ятні. На щастя, з того моменту і понині матчів з відверто дивними сценаріями за участю «Прикарпаття» не було.

Однак попереду – приїзд «Волині».

Дорогі гравці й тренери Команди рідного краю! Нам байдуже, де ви виступали раніше, в яких містах ви стали легендами і на яких стадіонах ваші світлини висять у сонмі героїв. Нас не цікавить, де виступають ваші близькі друзі. То ваша особиста справа. Нам важливо те, що є вже й зараз. Тому, віддаючи кожному з вас належне за вклад у виступи й функціонування нинішнього «Прикарпаття», хочемо, щоб у найближчому поєдинку ви зіграли так, як у своїх найкращих матчах. Як проти СК Д-1 і волочиського «Агрокруасана» в минулому сезоні, у виїзному матчі проти «Миная» в поточному, проти львівських «Карпат» 20.09.2017-го врешті-решт. Хочемо, щоб на полі від боротьби іскрилося.

При цьому ми розуміємо, що за рівнем майстерності і досвідом більшість футболістів «Волині» достойні так званої Прем’єр-ліги. Тому можливу невдачу можемо сприйняти з розумінням. Але не хочемо миритися з безвіллям і дивними сценаріями, які супроводжували попередні поєдинки. Ви повинні розуміти, що ми живемо в одному місті і зобов’язані битися за його Честь та Честь одне одного. За емблему на серці. «Ліпше згинути вовком, ніж жити псом».

Денис Кожанов колись повернеться на рідну Донеччину, Владислав Леванідов – до Києва, Амбросій Чачуа – на Рівненщину, Андрій Тлумак – до Львова, Міха Ґоропевшек – у Словенію, Младен Бартуловіч – у Хорватію, Сіаваш Гаґназарі – в спекотну Персію, Ростислав Волошинович – до Брошнева-Осади. І навіть волинянин Тарас Михалик з його особливими моральними цінностями після виступів у футболці Комуністичної партії та в складі московського «Локомотива», не виключено, влізе в якесь нове лихо.

Та то їхня справа. На щастя, «Прикарпаття» є Командою рідного краю в широкому розумінні. Більшості з нас тут жити і співіснувати довгі роки. Погодьтеся, значно приємніше заслужити своїми вчинками на повагу, ніж при спогадах згорати від сорому. Чи ганьби.

Високоповажні гравці й тренери, ми віримо у вашу порядність і професіоналізм. Вийдіть і докажіть, що боретеся за рідне місто до кінця і не станете чиїмось підстилками за жодних обставин.

Най жиє Станіслав!»

Матч «Прикарпаття» - «Волинь» відбудеться завтра, 16 листопада, о 15:00 за київським часом на івано-франківському стадіоні «Рух».

Наразі «Волинь» має 34 очка і йде третьою. «Прикарпаття» з 20-ма пунктами посідає 11-те місце.



