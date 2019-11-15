  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фанати команди першої ліги попередили футболістів, щоб не здавали наступного матчу

    • Розсилка
    Таким текстовиком Прикарпатські ультрас намагалися достукатися до совісті футболістів після серпневого матчу з лучанами - Фанати команди першої ліги попередили футболістів, щоб не здавали наступного матчу
    Таким текстовиком Прикарпатські ультрас намагалися достукатися до совісті футболістів після серпневого матчу з лучанами
    Володимир Омом

    Останнім часом поєдинки «Прикарпаття» і «Волині» відбуваються за дивним сценарієм

    За добу до матчу івано-франківського «Прикарпаття» з луцькою «Волинню» у рамках 18-го туру першої ліги фанати прикарпатців попередили гравців і тренерів своєї команди, щоб ті зіграли в найближчому поєдинку максимально чесно й відповідально.

    Судячи з заяви, текст якої подаємо нижче, підстави для підозр в ультрас є.

    Заява «Прикарпатських ультрас»

    День 16 листопада очікувався нами, Прикарпатськими ультрас, з особливим трепетом. Бо саме в суботу на нашому стадіоні «Рух» Команді рідного краю протистоятиме луцька «Волинь». Відразу зазначимо, що на відміну від різних штучних утворень, ставимося до волинян і їхніх фанатів з великою повагою. Цей клуб – частина великої історії українського футболу.

    Втім, між «повагою» і «поблажливістю» - велика прірва. Переграти такого опонента престижно й почесно. Зрештою, мова не про локальні перемоги. В нашій пам’яті міцно закарбувалися всі три матчі між нашими клубами в новітню епоху, впродовж двох останніх сезонів. В першому з них, у жовтні 2018-го «Прикарпаття» на полі суперника виглядало дуже достойно, а долю зустрічі вирішило одностороннє суддівство на користь суперника впродовж усього другого тайму.

    Питання й непорозуміння почалися цьогоріч, разом із матчами, на які букмекерські контори відмовлялися приймати ставки, а наші футболісти були не схожими на самих себе. Мова про поразку 1:3 1 травня в Івано-Франківську і 2:3 – 10 серпня в Луцьку. Ми досі не збагнемо, що то було, але, приміром, навіть тренер однієї з команд-суперниць сказав, що в другому таймі луцького поєдинку «Прикарпаття» виглядало «жидєнько». І це визначення ще дуже коректне.

     Читайте також: Честь чи гроші? Ультрас звинуватили клуб першої ліги грі на контору або здачі матчу луцькій «Волині»

    Гравці, тренери і персонал клубу дуже образилися, коли під час наступного матчу проти «Руха» у Львові на нашому секторі з’явився текстовик «Честь чи гроші?» Образилися, але не визнали своєї провини. Однак ми хоч і горді, але не злопам’ятні. На щастя, з того моменту і понині матчів з відверто дивними сценаріями за участю «Прикарпаття» не було.

    Однак попереду – приїзд «Волині».

    Дорогі гравці й тренери Команди рідного краю! Нам байдуже, де ви виступали раніше, в яких містах ви стали легендами і на яких стадіонах ваші світлини висять у сонмі героїв. Нас не цікавить, де виступають ваші близькі друзі. То ваша особиста справа. Нам важливо те, що є вже й зараз. Тому, віддаючи кожному з вас належне за вклад у виступи й функціонування нинішнього «Прикарпаття», хочемо, щоб у найближчому поєдинку ви зіграли так, як у своїх найкращих матчах. Як проти СК Д-1 і волочиського «Агрокруасана» в минулому сезоні, у виїзному матчі проти «Миная» в поточному, проти львівських «Карпат» 20.09.2017-го врешті-решт. Хочемо, щоб на полі від боротьби іскрилося.

    При цьому ми розуміємо, що за рівнем майстерності і досвідом більшість футболістів «Волині» достойні так званої Прем’єр-ліги. Тому можливу невдачу можемо сприйняти з розумінням. Але не хочемо миритися з безвіллям і дивними сценаріями, які супроводжували попередні поєдинки. Ви повинні розуміти, що ми живемо в одному місті і зобов’язані битися за його Честь та Честь одне одного. За емблему на серці. «Ліпше згинути вовком, ніж жити псом».

    Денис Кожанов колись повернеться на рідну Донеччину, Владислав Леванідов – до Києва, Амбросій Чачуа – на Рівненщину, Андрій Тлумак – до Львова, Міха Ґоропевшек – у Словенію, Младен Бартуловіч – у Хорватію, Сіаваш Гаґназарі – в спекотну Персію, Ростислав Волошинович – до Брошнева-Осади. І навіть волинянин Тарас Михалик з його особливими моральними цінностями після виступів у футболці Комуністичної партії та в складі московського «Локомотива», не виключено, влізе в якесь нове лихо.

    Та то їхня справа. На щастя, «Прикарпаття» є Командою рідного краю в широкому розумінні. Більшості з нас тут жити і співіснувати довгі роки. Погодьтеся, значно приємніше заслужити своїми вчинками на повагу, ніж при спогадах згорати від сорому. Чи ганьби.

    Високоповажні гравці й тренери, ми віримо у вашу порядність і професіоналізм. Вийдіть і докажіть, що боретеся за рідне місто до кінця і не станете чиїмось підстилками за жодних обставин.

    Най жиє Станіслав!»

    Матч «Прикарпаття» - «Волинь» відбудеться завтра, 16 листопада, о 15:00 за київським часом на івано-франківському стадіоні «Рух».

    Наразі «Волинь» має 34 очка і йде третьою. «Прикарпаття» з 20-ма пунктами посідає 11-те місце.

     Читайте також: Так само, як до Майдану «Беркут»: івано-франківська поліція напала на ультрас «Волині» (відео)


    фанати ультрас договірні матчі ФК Волинь Андрій Тлумак ФК Прикарпаття Перша ліга Тарас Михалик Амбросій Чачуа Володимир Ковалюк Сіаваш Гаґназарі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ