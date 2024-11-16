Після програшу: став відомим рейтинг Майка Тайсона після першого бою за 19 років

Для Тайсона це був перший офіційний бій за 19 років

У ніч на 16 листопада в американському Арлінгтоні (штат Техас) відбулося велике шоу боксу.

На ринг вийшли 58-річний знаменитий боксер Майк Тайсон (50–6, 44 КО) та 27-річний шоумен Джейк Пол (10–1, 7 КО). За підсумками 8 раундів судді за очками визначили переможця – ним став Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73.

Для Тайсона це був перший офіційний бій за 19 років. Востаннє він боксував у 2005 році проти Кевіна Макбрайда.

Система BoxRec автоматично розрахувала Тайсону новий рейтинг. Тепер Залізний Майк знаходиться на 309-му місці в рейтингу найкращих хевівейтерів світу та на 78-му серед боксерів із США. Також Майк отримав 1 зірку.

Що стосується Пола, то Джейк після перемоги посідає 106-те місце у світовому рейтингу і є 22-м суперважковаговикм США. У одіозного блогера – 2 зірки.

Нагадаємо, що 16 листопада колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі 58-річний Майк Тайсон програв 27-річному боксеру-блогеру Джейку Полу у боксерському поєдинку.