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Україна виграла медальний залік молодіжного Євро з боксу

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Україна виграла медальний залік молодіжного Євро з боксу
Фото з нагородження наших призерів Чемпіонату Європи U-23 у Болгарії
фото: Федерація боксу України

«Синьо-жовті» вибороли вісім нагород найвищого ґатунку

Збірна України посіла перше місце у медальному заліку молодіжного чемпіонату Європи з боксу 2024 року. Континентальна першість відбулась у болгарській Софії. Про це пише «Суспільне Спорт».

Турнір у Болгарії пройшов в період з 8 по 21 жовтня. Україну на змаганнях представляли 25 спортсменів: 13 чоловіків та 12 жінок.

У підсумку українцям вдалось вибороти 14 медалей, з них вісім – золотих. У фінальних поєдинках за «золото» загалом взяли участь 11 представників України.

Зокрема Україну на турнірі представив Юрій Захарєєв, що став першим в історії боксером, який в один рік став чемпіоном світу на дорослому та молодіжному рівні. На молодіжному Євро-2024 Захарєєв зумів вибороти своє друге «золото» континентальної першості.

Нагадаємо, що у межах чемпіонат України, що відбувався в Івано-Франківську, місцева спортсменка зуміла подолати дистанцію 35 км за 2 години 48 хвилин та 4 секунди, що стало всеукраїнським рекордом серед жінок.

До слова, 23-річна українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла, на скількох ще Олімпійських іграх планує взяти участь.

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Теги: чемпіонат світу бокс спорт

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