Працював із Майклом Джексоном, був автором безлічі хітів. Помер композитор Квінсі Джонс

У 1964 році Джонс став першим афроамериканцем, який написав партитуру до великого голлівудського фільму

Американський композитор і продюсер Квінсі Джонс помер на 92-му році життя. Про це повідомляє The Guardian.

Причини смерті продюсера не називають, але зазначають, що він помер ввечері 3 листопада в колі своєї родини в Лос-Анджелесі.

Джонс – продюсер найбільш продаваного музичного альбому Майкла Джексона Thriller. Ще він працював із Френком Сінатрою, Реєм Чарльзом, Діною Вашингтон і виступав із Дюком Еллінгтоном. Це зробило його однією з найбільш різносторонніх постатей у поп-культурі ХХ століття.

Джонс – продюсер найбільш продаваного музичного альбому Майкла Джексона Thriller фото з відкритих джерел

Продюсер також був успішним автором музики до десятків фільмів і мав численні хіти під своїм іменем. Джонс був лідером джазового оркестру біг-бенду, аранжувальником для зірок джазу, включаючи Каунт Бейсі. Його телевізійна та кінопродюсерська компанія, заснована в 1990 році, мала великий успіх із серіалом «Принц із Беверлі-Гіллз» та іншими шоу.

Крім того, Квінсі Джонс посідає третє місце після Бейонсе та Джей-Зі за кількістю номінацій на премію «Греммі» за всі часи – 80 проти 88 у кожного.

У 90-ті Джонс був видавцем популярного журналу про хіп-хоп-культуру «Вайб» фото з відкритих джерел

У 1964 році Джонс став першим афроамериканцем, який написав партитуру до великого голлівудського фільму. За свою карʼєру він сім разів номінувався на премію за найкращу музику і пісню. Нагороду йому вручили за видатний індивідуальний внесок у справу гуманізму. У 90-ті Джонс був видавцем популярного журналу про хіп-хоп-культуру «Вайб».

Джонса включили до Зали слави рок-н-ролу і нагородили Національною медаллю США в галузі мистецтв. У нього залишилися шість дочок і син.

Нагадаємо, британська актриса Меггі Сміт померла у віці 89 років. Вона стала відомою на широкий загал завдяки фільмам про Гаррі Поттера, а також серіалу «Абатство Даунтон». Як розповіли сини акторки, Сміт померла в лікарні рано вранці в п'ятницю, 27 вересня.

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Також пішла з життя американська акторка, співачка та танцівниця Тері Гарр, яка грала в серіалі «Друзі» та комедіях «Тутсі» і «Молодий Франкенштейн».