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Працював із Майклом Джексоном, був автором безлічі хітів. Помер композитор Квінсі Джонс

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Джонса включили до Зали слави рок-н-ролу і нагородили Національною медаллю США в галузі мистецтв
фото: Drew Gurian/Invision

У 1964 році Джонс став першим афроамериканцем, який написав партитуру до великого голлівудського фільму

Американський композитор і продюсер Квінсі Джонс помер на 92-му році життя. Про це повідомляє The Guardian.

Причини смерті продюсера не називають, але зазначають, що він помер ввечері 3 листопада в колі своєї родини в Лос-Анджелесі.

Джонс – продюсер найбільш продаваного музичного альбому Майкла Джексона Thriller. Ще він працював із Френком Сінатрою, Реєм Чарльзом, Діною Вашингтон і виступав із Дюком Еллінгтоном. Це зробило його однією з найбільш різносторонніх постатей у поп-культурі ХХ століття.

Джонс – продюсер найбільш продаваного музичного альбому Майкла Джексона Thriller
Джонс – продюсер найбільш продаваного музичного альбому Майкла Джексона Thriller
фото з відкритих джерел

Продюсер також був успішним автором музики до десятків фільмів і мав численні хіти під своїм іменем. Джонс був лідером джазового оркестру біг-бенду, аранжувальником для зірок джазу, включаючи Каунт Бейсі. Його телевізійна та кінопродюсерська компанія, заснована в 1990 році, мала великий успіх із серіалом «Принц із Беверлі-Гіллз» та іншими шоу.

Крім того, Квінсі Джонс посідає третє місце після Бейонсе та Джей-Зі за кількістю номінацій на премію «Греммі» за всі часи – 80 проти 88 у кожного.

У 90-ті Джонс був видавцем популярного журналу про хіп-хоп-культуру «Вайб»
У 90-ті Джонс був видавцем популярного журналу про хіп-хоп-культуру «Вайб»
фото з відкритих джерел

У 1964 році Джонс став першим афроамериканцем, який написав партитуру до великого голлівудського фільму. За свою карʼєру він сім разів номінувався на премію за найкращу музику і пісню. Нагороду йому вручили за видатний індивідуальний внесок у справу гуманізму. У 90-ті Джонс був видавцем популярного журналу про хіп-хоп-культуру «Вайб».

Джонса включили до Зали слави рок-н-ролу і нагородили Національною медаллю США в галузі мистецтв. У нього залишилися шість дочок і син.

Нагадаємо, британська актриса Меггі Сміт померла у віці 89 років. Вона стала відомою на широкий загал завдяки фільмам про Гаррі Поттера, а також серіалу «Абатство Даунтон». Як розповіли сини акторки, Сміт померла в лікарні рано вранці в п'ятницю, 27 вересня.

До відома, зірка серіалу «Друзі» Метью Перрі помер у жовтні 2023 року. 54-річний актор був знайдений у гідромасажній ванні у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Судмедексперти назвали офіційну причину його смерті – гостра дія кетаміну. У крові Перрі виявили високий рівень кетаміну, яким лікують депресію та тривогу. Він має медичне та хірургічне застосування як анестетик, але також відомий як рекреаційний наркотик через його вплив на розум. Кетамін може викликати короткочасні галюцинації та психоделічні ефекти.

Також пішла з життя американська акторка, співачка та танцівниця Тері Гарр, яка грала в серіалі «Друзі» та комедіях «Тутсі» і «Молодий Франкенштейн». 

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Теги: музика Вашингтон Бейонсе Ґреммі

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