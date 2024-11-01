У команді Усика назвали ідеального для нього кандидата у суперники

Менеджер Олександра Усика, Егіс Клімас, розповів, з ким українець може провести спаринг після реваншу з Тайсоном Ф'юрі

21 грудня 2024 року в Олександра Усика запланований реванш з Тайсоном Ф'юрі. Після «Циганського короля» українець може провести ще один спаринг з Даніелем Дюбуа. Про це Клімас повідомив у коментарі Boxing King Media.

У команді українця пригадали, як після першого протистояння багато хто говорив, що «Динаміт» не завдав удару нижче пояса, однак вони вважають, що він був. Рефері дав Усику трохи часу і він використав його. Клімас вважає, що кожен розумний боєць буде робити те ж саме.

«Є деякі питання для багатьох людей, і після Ф’юрі для Олександра буде ідеальним бій з Деніелем, тоді він зможе точно довести, як він може перемогти його і вдруге стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі», – сказав Егіс Клімас.

Нагадаємо, що чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа налаштований взяти реванш у Олександра Усика.

Зазначимо, що Усик переміг Дюбуа у серпні 2023 року. Наш земляк відправив британця у нокаут у 9-му раунді. Зазначимо, що в ніч на 22 вересня Даніель здобув дострокову звитягу над Ентоні Джошуа й став володарем чемпіонського поясу IBF, який для нього звільнив український супертяж.

Раніше стало відомо, що Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні.

А колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований рішуче перед реваншем проти Олександра Усика.