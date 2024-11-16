Майк Тайсон програв Джейку Полу у боксерському поєдинку

Майк Тайсон і Джейк Пол після бою

Бій відбувся на стадіоні AT&T в американському Арлінгтоні у рамках великого боксерського вечора

Сьогодні, 16 листопада, колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі 58-річний Майк Тайсон програв 27-річному боксеру-блогеру Джейку Полу у боксерському поєдинку.

Бій стався на стадіоні AT&T в американському Арлінгтоні у рамках великого боксерського вечора. Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Пола (80:72, 79:73, 79:73).

Бій тривав усі вісім раундів. Після сьомого – блогер зробив 155 джебів (28 влучно), а у Майка було 58 спроб, з яких влучними були всього 5.

Нагадаємо, що легенда боксу Майк Тайсон дав ляпаса боксеру-блогеру Джейку Полу під час фінальної битви поглядів перед боєм в ніч проти 16 листопада в Арлінгтоні. Про це повідомляє The Independent.

До слова, колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон заробить за бій із американським блогером Джейком Полом близько $20 мільйонів.