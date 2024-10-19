Мільйонери у Європі: у яких країнах зростає кількість багатіїв

Згідно з дослідженням Інституту Адама Сміта, до 2028 року у трьох країнах Європи зросте частка мільйонерів

Туреччина, Росія та Швеція – європейські країни, в яких до 2028 року частка мільйонерів збільшиться найбільше, йдеться у дослідженні, проведеному Інститутом Адама Сміта у Британії. Про це пише Euronews.

У звіті розглядаються 36 країн, включаючи США, Японію, Францію, Німеччину, Італію та Угорщину. Найуспішніша європейська країна – Туреччина, де прогнозується збільшення на 34% частки тих, хто матиме понад 1 млн доларів (915 000 євро) чистого багатства за всіма класами активів, включаючи готівку, акції, нерухомість та приватні пенсійні фонди.

Туреччина випереджає європейські країни

Дані звіту UBS Global Wealth Report 2024, використані при складанні рейтингу, наголошують на значному зростанні особистого добробуту в Туреччині в умовах складної економічної ситуації.

«Туреччина приголомшила зростанням добробуту на 157% у розрахунку на одну дорослу людину в період з 2022 по 2023 рік, залишивши решту країн далеко позаду. Ближче за всіх до неї Катар і Росія зі зростанням, близьким до 20%, за ними йдуть Південна Африка із трохи більше 16% та Ізраїль із 14%», – йдеться у звіті.

Показники Туреччини зростають, незважаючи на те, що інфляція в країні нині становить 72%, за даними телекомпанії CNBC. Висока інфляція стала катастрофічною для багатьох із 85-мільйонного населення країни, значно знизивши їхню купівельну спроможність.

Однак багатство турків, які володіють такими активами, як будинки, зростає, оскільки інфляція підвищує їхню вартість. Незважаючи на війну в Україні та масштабні економічні санкції, Росія, за прогнозами, займе друге місце на континенті за кількістю мільйонерів – зростання складе 23%.

Велика Британія та Нідерланди – найбідніші країни

Британія та Нідерланди – дві країни з найнижчими показниками з 36 аналізованих, і обидві вони, за прогнозами, втратять мільйонерів у відсотковому відношенні до свого населення.

Згідно з дослідженням, Велика Британія втратить 20% своїх мільйонерів до 2028 року, а Нідерланди – 5%.

Ще однією країною, де прогнозується скорочення частки мільйонерів, стала Саудівська Аравія, де очікується падіння на 3%.

Експерти Інституту Сміта вважають, що прогнозоване скорочення кількості мільйонерів у Великій Британії зумовлене поєднанням низки факторів, включаючи високі податки та культуру, яка не бажає підтримувати тих, хто створює багатство.

«Мільйонери залишають Велику Британію з низки причин, включаючи оподаткування, заморожені пороги податку на спадщину, потенційне підвищення податкових ставок на приріст капіталу, скасування режиму non-dom та культуру, ворожу до творців багатства», – наголошується в доповіді.

Економічна міць не гарантує успіху

Прогнозується, що зростання у Німеччині та Франції складе 15% та 14% відповідно, що переносить ці країни у нижню частину рейтингу.

Греція, де зростання буде лише 2%, займає одне із найнижчих місць у звіті. Нижче за неї тільки, як уже згадувалося вище, Велика Британія, Нідерланди, Саудівська Аравія (-3%), а також ОАЕ (1%).

Згідно з прогнозами, до 2028 року США та Китай демонструватимуть скромне зростання. Аналітики Інституту Адама Сміта вважають, що у США зростання частки мільйонерів становитиме 12%, а у Китаї – 8%.

Нагадаємо, названо найбагатші та найбідніші країни світу. Рейтинг з урахуванням валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення представив Міжнародний валютний фонд (МВФ)На першому місці розташована мініатюрна європейська країна Люксембург. Населення Люксембургу складає всього близько 653 тис. людей. А ВВП на душу населення за підрахунками МВФ становить $143 742. Ірландія стала другою із показником $133 895.