Проєкти «Метінвесту» Ахметова ввійшли до фіналу міжнародної премії HR Pro Awards

Відзнаку «Метінвест» отримав за створення зручної уніфікованої аналітичної системи для працівників, яка реалізована у вигляді дашборду

«Метінвест» Ахметова отримав визнання на міжнародній премії HR Pro Awards

Премія HR Pro Awards – найпрестижніша у сфері HR – щорічно вона відзначає найкращі командні та особисті досягнення спеціалістів HR-напряму, які працюють у великому, середньому та малому українському бізнесі.

Цьогоріч на церемонії, яка відбулася днями у Києві, відзначили відразу два проєкти Групи «Метінвест»: «Роботизація HR-функції» у номінації «Діджитальне робоче середовище», та «Аналітичні моделі соціальної інфраструктури», який переміг в номінації «HR-аналітика» і отримав звання найкращого проєкту в своїй категорії.

Відзнаку «Метінвест» отримав за створення зручної уніфікованої аналітичної системи для працівників, яка реалізована у вигляді дашборду. Там можна відразу подивитися усі потрібні дані – поточний стан адміністративно-побутових об’єктів, заплановані інвестиції у їхню підтримку та ремонт, рейтинг якості надання послуг партнерами та скарги на них, плановий та фактичний обсяги витрат на соціально-побутову сферу та багато чого іншого. Це дозволяє приймати оперативні та прозорі управлінські рішення, та створювати максимально комфортні умови робочого побуту для працівників.

«Наша перемога у премії HR Pro Awards – це визнання не лише проєкту, а й всієї функції соціального забезпечення Групи «Метінвест» як прозорої та ефективної для бізнесу і співробітників. Люди – це головне. І забезпечення їх базовими потребами – обов’язок роботодавця», – каже начальник управління соціальної інфраструктури Групи «Метінвест» Максим Тіщенко.

Також «Метінвест» проводить діджиталізацію різних процесів, зокрема тих, що пов’язані з напрямом HR.

Вже сьогодні багато процесів у компанії виконуються без прямого залучення людей: оформлення відпусток, відсутностей, зміна графіку роботи, щорічне оцінювання персоналу тощо. Це дозволяє вивільняти ресурс людей на ті завдання, для вирішення яких вимагається їхня експертиза та креатив.

Створення цієї системи – велика заслуга «Метінвест» Діджитал, ІТ бізнес-партнера Групи «Метінвест», який допомагає компанії впроваджувати комплексну цифрову трансформацію бізнесу.

Нагадаємо, раніше «Метінвест» також увійшов до першої вісімки фіналістів провідної світової нагороди Reuters: Sustainability Awards 2024, за проєкт «Шлях героя: екосистема інтеграції ветеранів «Метінвесту».