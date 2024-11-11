58-річний Майк Тайсон отримає $20 млн за бій з блогером

Останній офіційний бій Тайсон провів у 2005 році

Бій Тайсона та Пола відбудеться 15 листопада

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон заробить за бій із американським блогером Джейком Полом близько $20 мільйонів. Про це повідомляє видання Daily Loud.

Також зазначається, що Пол отримає вдвічі більшу суму – $40 мільйонів.

Бій Тайсона та Пола відбудеться 15 листопада в американському місті Арлінгтон на стадіоні AT&T Stadium.

Тайсону 58 років, останній офіційний бій він провів у 2005 році. Загалом у послужному списку колишнього абсолютного чемпіона у важкій вазі 50 перемог та шість поразок.

Статистика 27-річного Пола в боксі – 10 перемог і одна поразка.

Бій триватиме 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички, а також не буде захисту для голови. Нокаути у поєдинку будуть дозволені. Результат бою увійде до офіційного рекорду обох боксерів.

Бій розпочнеться після 01:00 за київським часом.

Нагадаємо, бій реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні.

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований рішуче перед реваншем проти Олександра Усика.

Британець не приховує, що його єдина мета – нокаут. Він не вірить у перемогу за очками, тому планує взяти справу у свої руки та достроково завершити бій.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Це буде друга зустріч суперважковаговиків після попереднього бою, в якому Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів у травні 2024 року