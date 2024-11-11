Головна Спорт Новини
search button user button menu button

58-річний Майк Тайсон отримає $20 млн за бій з блогером

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
58-річний Майк Тайсон отримає $20 млн за бій з блогером
Останній офіційний бій Тайсон провів у 2005 році
фото: instagram.com/mostvaluablepromotions

Бій Тайсона та Пола відбудеться 15 листопада

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон заробить за бій із американським блогером Джейком Полом близько $20 мільйонів. Про це повідомляє видання Daily Loud.

Також зазначається, що Пол отримає вдвічі більшу суму – $40 мільйонів.

Бій Тайсона та Пола відбудеться 15 листопада в американському місті Арлінгтон на стадіоні AT&T Stadium.

Тайсону 58 років, останній офіційний бій він провів у 2005 році. Загалом у послужному списку колишнього абсолютного чемпіона у важкій вазі 50 перемог та шість поразок.

Статистика 27-річного Пола в боксі – 10 перемог і одна поразка.

Бій триватиме 8 раундів по дві хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички, а також не буде захисту для голови. Нокаути у поєдинку будуть дозволені. Результат бою увійде до офіційного рекорду обох боксерів.

Бій розпочнеться після 01:00 за київським часом.

Нагадаємо, бій реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні.

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі налаштований рішуче перед реваншем проти Олександра Усика.

Британець не приховує, що його єдина мета – нокаут. Він не вірить у перемогу за очками, тому планує взяти справу у свої руки та достроково завершити бій.

Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Це буде друга зустріч суперважковаговиків після попереднього бою, в якому Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів у травні 2024 року

Теги: Майк Тайсон бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ф'юрі вийшов у чорному костюмі з червоною краваткою
«Бавиться в ідіотські ігри»: Тренер Дюбуа зухвало прокоментував поведінку Усика
5 листопада, 12:13
У 2023 році Хеліф була відсторонена від участі в чемпіонаті світу, оскільки вона «провалила гендерний тест»
Журналіст опублікував докази наявності чоловічих статевих органів у переможниці Олімпіади
4 листопада, 22:06
Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом
У команді Усика назвали ідеального для нього кандидата у суперники
1 листопада, 14:47
Чудінов провів «майстер-класи», які містили явні елементи індоктринації українських дітей
Ексчемпіон світу з боксу з Росії незаконно відвідав окуповану Луганщину
30 жовтня, 20:52
Влітку 2024 року Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою Девісом
«Ловить рибу на батьківщині»: менеджер розповів про подальші плани Ломаченка
30 жовтня, 10:51
Тайсон Ф'юрі висловився щодо потенційного бою проти Ентоні Джошуа
Ф'юрі розповів про свою мотивацію вийти в ринг з Джошуа
28 жовтня, 15:22
Усик прийшов на захід у Лондоні в класичному чорному костюмі, білій сорочці з червоною краваткою та шкіряних рукавичках
Усик з'явився на пресконференцію з Ф'юрі в несподіваному образі (фото, відео)
23 жовтня, 21:40
Усик зазначений у складі житомирського Полісся під 17-м номером
Усик показав свою майстерність у футболі (відео)
23 жовтня, 16:04
Фото з нагородження наших призерів Чемпіонату Європи U-23 у Болгарії
Україна виграла медальний залік молодіжного Євро з боксу
22 жовтня, 17:21

Новини

58-річний Майк Тайсон отримає $20 млн за бій з блогером
58-річний Майк Тайсон отримає $20 млн за бій з блогером
Тренера з тхеквондо дискваліфікували, бо він вдарив восьмирічну доньку після її поразки
Тренера з тхеквондо дискваліфікували, бо він вдарив восьмирічну доньку після її поразки
Голкіпер збірної Польщі з футболу втонув під час тренування
Голкіпер збірної Польщі з футболу втонув під час тренування
Лунін пояснив, чому не приїде в збірну України
Лунін пояснив, чому не приїде в збірну України
Лунін встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії
Лунін встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії
Росіянку обрали до складу комітету Міжнародної федерації каное, а потім відразу усунули з посади
Росіянку обрали до складу комітету Міжнародної федерації каное, а потім відразу усунули з посади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
53K
Росіянин, який воює у 3-й штурмовій бригаді, звернувся до українців
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
25K
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ
8813
Азовці показали, як полонений окупант відреагував на відео з військовим злочином росіян
6965
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні

Новини

НАЗК взялося перевіряти статки родини двох нардепів
Сьогодні, 18:12
Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни
Сьогодні, 12:11
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:59
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулися на Покровському напрямку – ISW
Сьогодні, 05:30
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 04:53

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua