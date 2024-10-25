Ціни від 30 євро: гірськолижний курорт у Швейцарії визнаний найкращим у світі

Швейцарія є найкращим місцем для тих, хто віддає перевагу зимовому відпочинку

Курорт Arosa Lenzerheide у Швейцарії переміг у рейтингу найкращих місць для гірськолижного туризму

Сайт бронювання подорожей Omio випустив новий рейтинг гірськолижних курортів. Дослідження оцінювало понад 6 тис. курортів на основі 11 різних факторів, включаючи вартість дорослого, молодіжного та дитячого квитка, рейтинги клієнтів, наявність доступу до лижної школи, відстань кожної траси та кількість заходів на курорті протягом сезону. Найкращим гірськолижним курортом у світі визнано Arosa Lenzerheide у Швейцарії, пише Euronews.

Курорт Arosa Lenzerheide набрав вражаючий бал у 91,73, випередивши Зельден в Австрії, який набрав 91,68.

Згідно з дослідженням Omio, курорт у Швейцарії отримав вражаючу середню оцінку 4,7 із 5 зірок від клієнтів. Ціна денного абонементу для дорослого становить 89 євро, для молоді – 59 євро, для дитини – 29 євро.

«Для лижників і сноубордистів є 225 кілометрів трас із надійним сніговим покривом, а також є 43 підйомники для транспорту, тож ви не будете стояти в довгих чергах, щоб піднятися на схили. Курорт також проводить сім змагань протягом лижного сезону, включаючи Кубок світу з лижного кросу FIS Arosa та Swiss Snow Walk and Run», – розповідає про переваги Euronews.

П'ять гірськолижних курортів Швейцарії входять до топ-20 рейтингу найкращих у світі, тоді як Австрія має 12.

Нагадаємо, власник однієї з найбільших мереж АЗС будує в Карпатах «другий Буковель». Новий всесезонний гірський курорт міжнародного формату GORO Mountain Resort з’явиться біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл, що входять до Славської об'єднаної територіальної громади, Львівської області. Завершення будівництва першої черги заплановане у 2028-2029 роках.