Усик показав свою майстерність у футболі (відео)

Усик зазначений у складі житомирського Полісся під 17-м номером

Усик показав, що вміє не лише жонглювати тенісними м'ячиками, а й майстерно набивати футбольний м'яч

Олександр Усик продовжує підготовку до другого бою проти Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон світу вкотре довів, що має класні навички не лише у боксі.

Про це стало відомо з його соціальних мереж.

Спортсмен закликав своїх прихильників підписатись на його сторінку, аби не пропустити нових відео.

Усик зазначений у складі житомирського Полісся під 17-м номером. Однак ще жодного разу не виходив в офіційному матчі «вовків» у нинішньому сезоні-2024/2025. Олександр є великим фанатом футболу та клубу із Житомира.

Нагадаємо, що боксер Олександр Усик анонсував початок підготовки до другого поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Володар титулів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі боксер Олександр Усик висловив підтримку Українській православній церкві Московського патріархату та зазначив, що Блаженніший Митрополит Онуфрій є людиною, яка наставляє його у вірі.