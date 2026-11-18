Фінська лижниця Кертту Нісканен повідомила про майбутнє поповнення в родині: 38-річна п'ятиразова призерка Олімпійських ігор та її чоловік Юхо Мікконен очікують на народження першої дитини. Радісною новиною спортсменка поділилася в Instagram, інформує «Главком».

Зворушливі новини від Нісканен

«Секрет розміром із маленьке життя», – написала Нісканен під світлиною. На фото вона позує поруч із Мікконеном і тримає в руках маленькі дитячі черевички, натякаючи на майбутнє поповнення в родині.

Публікація зібрала численні привітання від уболівальників і представників спортивної спільноти. Серед тих, хто відреагував на новину, була фінська лижниця Вільма Ніссінен, яка побажала парі щастя. Також майбутніх батьків привітала колишня семиборка Марія Гантінгтон.

Кертту Нісканен і Юхо Мікконен одружилися у 2020 році, а тепер на подружжя чекає новий етап сімейного життя.

Неочікуване завершення кар'єри

На початку вересня фінська лижниця оголосила про завершення виступів на професійному рівні. «Хочу подякувати всім уболівальникам за підтримку та за те, що були поруч зі мною протягом кар'єри. Вони означали для мене надзвичайно багато», – заявила Нісканен.

За роки виступів фінка здобула п'ять олімпійських нагород і стала однією з найуспішніших лижниць своєї країни. Останню медаль вона виборола на Іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, де разом із партнерками по збірній стала бронзовою призеркою естафети. А ось особливо успішною для Нісканен була зимова Олімпіада-2022 у Пекіні. Там вона двічі піднімалася на п'єдестал: здобула срібло в гонці на 10 км класичним стилем із роздільним стартом і бронзу на дистанції 30 км вільним стилем із масовим стартом.

У колекції нагород фінської лижниці є також дві бронзові медалі чемпіонатів світу. Обидві вона виборола в естафетах – у 2015 та 2017 роках.

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