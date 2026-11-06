Російська лижниця, яка хоче отримати нейтральний статус, заявила, що є давньою прихильницею Путіна

Степанова: Прийомом у Кремлі у Президента Росії пишаюся

Вероніка Степанова відзначилася скандальною заявою

Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Вероніка Степанова написала у своєму телеграм-каналі, що пишається прийомом у російського диктатора Володимира Путіна більше, ніж спортивними нагородами. Про це повідомляє «Главком».

Раніше стало відомо, що російська лижниця подала документи на набуття нейтрального статусу.

«Норвезька Dagbladet у своїй статті називає мене е mangeårig Putin-lojalist / давня прихильниця Путіна.

По-перше, у документах FIS немає абсолютно нічого щодо того, чий ти прихильник. Жодних декларацій, крім обіцянки утриматися від політичних заяв виключно на змаганнях під егідою міжнародної лижної федерації.

По-друге, важливіше: так, давня прихильниця. Молода та відносно успішна. Прийомом у Кремлі у Президента Росії пишаюся. Набагато більше, ніж золотою олімпійською медаллю – і будь-якими іншими», – заявила Степанова.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.