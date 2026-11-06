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Російська лижниця, яка хоче отримати нейтральний статус, заявила, що є давньою прихильницею Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російська лижниця, яка хоче отримати нейтральний статус, заявила, що є давньою прихильницею Путіна
Степанова: Прийомом у Кремлі у Президента Росії пишаюся

Вероніка Степанова відзначилася скандальною заявою

Олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Вероніка Степанова написала у своєму телеграм-каналі, що пишається прийомом у російського диктатора Володимира Путіна більше, ніж спортивними нагородами. Про це повідомляє «Главком».

Раніше стало відомо, що російська лижниця подала документи на набуття нейтрального статусу.

«Норвезька Dagbladet у своїй статті називає мене е mangeårig Putin-lojalist / давня прихильниця Путіна.

По-перше, у документах FIS немає абсолютно нічого щодо того, чий ти прихильник. Жодних декларацій, крім обіцянки утриматися від політичних заяв виключно на змаганнях під егідою міжнародної лижної федерації.

По-друге, важливіше: так, давня прихильниця. Молода та відносно успішна. Прийомом у Кремлі у Президента Росії пишаюся. Набагато більше, ніж золотою олімпійською медаллю – і будь-якими іншими», – заявила Степанова. 

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: спорт пропаганда лижний спорт

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