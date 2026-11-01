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Стало відомо, чи отримає статус нейтрального лижника путініст Большунов

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, чи отримає статус нейтрального лижника путініст Большунов
Большунов (ліворуч) брав участь у мітингу на підтримку війни, який відбувся в московських «Лужніках»

Большунов подав документи до FIS на отримання нейтрального статусу

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) поки не планує надавати нейтральний статус триразовому олімпійському чемпіону та прихильнику російського диктатора Володимира Путіна лижнику Олександру Большунову. Про це повідомляють російські пропагандисти, інформує «Главком».

Раніше повідомлялося, що Большунов подав документи до FIS на отримання нейтрального статусу в загальному порядку.

«Переговори йдуть важко. FIS поки що не хоче давати нейтральний статус. Є пропозиція дочекатися наступного сезону», – сказав співрозмовник пропагандистів.

Варто зазначити, що у березні 2022 року Большунов був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: лижний спорт пропаганда росія

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