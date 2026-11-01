Українська легкоатлетка-військова стала мамою

Аліна Шух стала мамою хлопчика Лева

Українська семиборка Аліна Шух приголомшила своїх підписників радісною новиною – вона вперше стала мамою! У спортсменки та її чоловіка народився син, якого назвали Левом. Про поповнення в родині легкоатлетка повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши серію ніжних світлин. Про це повідомляє «Главком».

На кількох фотографіях можна побачити зворушливі моменти знайомства батьків із новонародженим хлопчиком, а також перші сімейні кадри. Шух не приховувала щастя від нової сторінки у своєму житті та поділилася емоціями з підписниками.

Аліна Шух показала милі кадри з новонародженим сином Левом фото: Інстаграм Аліни Шух

«Війна триває, втім, як і життя. З коханим чоловіком. З маленьким сином. У найкращій у світі країні», – підписала публікацію Шух.

Трохи раніше про радісну подію повідомив і чоловік легкоатлетки Василь, який, як і Аліна, служить у Силах оборони України. Він опублікував миле фото дитячого візочка, на якому були розміщені номерні знаки з написом «Лев Васильович». Саме так чоловік завчасно розкрив ім'я майбутнього члена родини.

Батько Лева креативно повідомив про його появу на світ фото: Інстаграм

Після початку повномасштабного російського вторгнення Аліна Шух долучилася до лав Сил оборони України. Нині вона обіймає посаду головної сержантки взводу бригади «Хартія». Попри військову службу, спортсменка залишається однією з відомих представниць української легкої атлетики. До військової служби спортсменка здобула чимало вагомих нагород у легкій атлетиці. Зокрема, у 2018 році вона стала чемпіонкою світу серед юніорів у метанні списа, а роком раніше виграла чемпіонат Європи із семиборства серед юніорок. Ще у 2016 році Шух здобула золото континентальної першості серед юнаків у цій дисципліні.

Нагадаємо, що титулована українська спортсменка народила доньку.