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Українська легкоатлетка-військова стала мамою

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Українська легкоатлетка-військова стала мамою
Аліна Шух призупинила кар'єру легкоатлетки задля служби у Збройних силах України
фото: Інстаграм Аліни Шух

Аліна Шух стала мамою хлопчика Лева

Українська семиборка Аліна Шух приголомшила своїх підписників радісною новиною – вона вперше стала мамою! У спортсменки та її чоловіка народився син, якого назвали Левом. Про поповнення в родині легкоатлетка повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши серію ніжних світлин. Про це повідомляє «Главком».

На кількох фотографіях можна побачити зворушливі моменти знайомства батьків із новонародженим хлопчиком, а також перші сімейні кадри. Шух не приховувала щастя від нової сторінки у своєму житті та поділилася емоціями з підписниками.

Аліна Шух показала милі кадри з новонародженим сином Левом
Аліна Шух показала милі кадри з новонародженим сином Левом
фото: Інстаграм Аліни Шух

«Війна триває, втім, як і життя. З коханим чоловіком. З маленьким сином. У найкращій у світі країні», – підписала публікацію Шух. 

Трохи раніше про радісну подію повідомив і чоловік легкоатлетки Василь, який, як і Аліна, служить у Силах оборони України. Він опублікував миле фото дитячого візочка, на якому були розміщені номерні знаки з написом «Лев Васильович». Саме так чоловік завчасно розкрив ім'я майбутнього члена родини.

Батько Лева креативно повідомив про його появу на світ
Батько Лева креативно повідомив про його появу на світ
фото: Інстаграм

Після початку повномасштабного російського вторгнення Аліна Шух долучилася до лав Сил оборони України. Нині вона обіймає посаду головної сержантки взводу бригади «Хартія». Попри військову службу, спортсменка залишається однією з відомих представниць української легкої атлетики. До військової служби спортсменка здобула чимало вагомих нагород у легкій атлетиці. Зокрема, у 2018 році вона стала чемпіонкою світу серед юніорів у метанні списа, а роком раніше виграла чемпіонат Європи із семиборства серед юніорок. Ще у 2016 році Шух здобула золото континентальної першості серед юнаків у цій дисципліні.

Нагадаємо, що титулована українська спортсменка народила доньку

Теги: Аліна Шух легка атлетика

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