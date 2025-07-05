Навіщо Кремль закрив дані про демографію?

Росія видалила всі демографічні дані: що можуть приховувати?

У Росії перестали публікувати офіційні демографічні дані. Від слова зовсім. І Росстат, і підрозділи Мін'юсту. Що навіть дещо парадоксально.

Є певна логіка в приховуванні частини даних, наприклад, про статево-вікову структуру смертності в розрізі регіонів, щоб ускладнити опонентам (тобто, нам) оцінку втрат на війні. Але коли купою закривають усе – тут інше підґрунтя.

Ситуація з демографією у РФ неблискуча. Однак за цілою низкою показників Росія має набагато кращий вигляд, ніж більшість країн Європи. Не кажучи вже про нас. Тобто, у РФ не так добре, як хотілося б їм, але далеко не так погано, як хотілося б нам. Це факт. Зокрема, показники народжуваності у РФ – вищі за середньоєвропейські, Росія була серед лідерів.

Ба більше: є науково обґрунтовані заходи, які можуть істотно поліпшити демографічну картину РФ у межах покоління за рахунок збільшення народжуваності та зниження смертності. Без захоплень населення під час війни. І на це буде потрібно порівняно небагато грошей – значно менше, ніж на війну.

Але тут на допомогу нам приходять російські чиновники, хай не вичерпається їхній ентузіазм! Вузьке місце у тому, що у РФ є якась подоба демографічної політики. І відповідні індикатори виконання. І навіть гроші виділяються. Але слухати вчених і послідовно втілювати забезпечені фінансуванням розумні заходи – це для боягузів. Набагато вигідніше слухати лобістів, які претендують на освоєння стимулювальних заходів, і різних шаманів від народонаселення.

Тому місцева і федеральна влада заповнюють простір абсолютно дикими ініціативами (на кшталт стимулювання вагітних школярок), які у кращому разі нічого не покращують. Небагатьох демографів, які намагалися публічно критикувати діяння влади, різко осадили, одного з найвідоміших – Олексія Ракшу – задля остраху визнали іноагентом і витісняють із країни.

Оскільки навіть спотворена статистика вже не давала змоги приховати розбіжність між поставленими цілями і непривабливими результатами, статистику скасували, щоб не псувати настрій куратору проєкту «Демографія» – віцепрем'єру Тетяні Голіковій...

Про нашу демографію я намагаюся не писати, щоб не примножувати скорботу. І тому що все частіше не вистачає лексичного запасу для цензурних оцінок.

Наприклад, тисячу разів на безлічі непов'язаних прикладів доведено, що заборона абортів жодним чином не покращує демографічної картини, а ось погіршити – може. Тобто, маніпуляції з абортами – це яка завгодно міра (ідеологічна, естетична, економічна...), тільки не демографічна.

Треба на законодавчому рівні заборонити демографічні обґрунтування для ідей з абортами і карати за іншу брехню у цій сфері. Тоді з'явиться якийсь шанс на чесну демографічну політику на основі реальної картини.