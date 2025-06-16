США скасували зустріч з Росією щодо нормалізації роботи посольств

Сполучені Штати відмовились зустрічатись з російськими представниками

Вашингтон скасував заплановану зустріч із Москвою щодо нормалізації діяльності дипломатичних представництв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство закордонних справ Росії.

«На сьогоднішній день чергова зустріч у рамках двосторонніх консультацій щодо усунення «подразників» з метою нормалізації діяльності дипломатичних представництв обох країн скасована за ініціативою американських переговорників», – повідомила предстваниця відомства Марія Захарова.

Захарова сподівається, що «взята ними пауза не буде надто довгою».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп нещодавно заявив, що Росію сьогодні всі ненавидять, попри те, що вона була союзником США у Другій світовій війні та зазнала колосальних втрат. За словами Трампа, Путін висловив претензії щодо ставлення до Росії як до ворога.

«Він втратив 51 млн людей, і він воював. Росія воювала. Цікаво, чи не так? Він воював із нами у Другій світовій війні, і всі його ненавидять. А Німеччина і Японія – з ними все гаразд», – додав очільник США.

Трамп порівняв Україну та Росію з «двома молодими людьми, які б'ються, як шалені», та сказав: «Іноді краще дозволити їм трохи поборотися».

Проте згодом президент України Володимир Зеленський категорично спростував характеристику війни між Росією та Україною, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп.

Трампа запитали, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії. Він відповів, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться скоро. Але уточнив, що «це може бути пов'язано з обома країнами, для танго потрібні двоє».

Також президент США Дональд Трамп після масованого обстрілу України заявив, що Україна дала причину Путіну їх розбомбити.

Трамп з Путіним зідзвонювалися 14 червня.