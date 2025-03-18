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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Чого чекати Україні від розмови Трампа з Путіним

glavcom.ua
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Трамп 18 березня проведе телефонну розмову з Путіним
фото: AP

Тож що нас чекатиме?

Сьогодні відбудеться телефонна розмова Трампа з Путіним.

Всі в очікуванні новин про ймовірне перемир'я.

Російські ринки зранку ростуть, рубль «опустився» до 80 рублів за долар.

Але особисто я нічого значного не очікую...

Не вірю у перемирʼя, для якого не має жодних передумов.

Як люблять казати на їхніх пропагандистських каналах – жодні цілі так званої «СВО» не виконані.

Донецька область не захоплена, Новоросія не утворена, Запоріжжя, Одеса, Харків та Херсон не окуповані.

Росіяни не відрізали нас від чорного моря.

Україна виробляє на своїй території не лише ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км, але й іншу сучасну техніку.

Санкції проти росіян лишаються, російська мова не має жодних шансів отримати статусу державної, а Українська православна церква Московського патріархату заборонена.

Окрім того, ворог втратив фактично мільйон загиблих та поранених, десятки тисяч одиниць техніки...

За цих умов іти на перемирʼя ворогу дуже ризиковано. Мир при де-факто поразці породжуватиме внутрішні політичні конфлікти.

Окрім того, їхній ВПК набрав потужностей, мобілізаційна кампанія триває, техніка є, нафта росте, Китай та Іран продовжують допомагати.

Тож які резонні аргументи зупинятися? Ніяких.

Тож що нас чекатиме?

Не буду оригінальним, бо солідарний із думкою тих експертів, які стверджують, що московити хочуть розіграти триходівку.

  1. Затягнути час із переговорами, не приймаючи жодного остаточного рішення.
  2. Продовжувати атаки на фронті, щоб отримати сильніші позиції (вчора почалась активізація на Запорізькому напрямку).
  3. Навіть якщо сьогодні буде досягнутий хиткий переговорний компроміс, знайти найближчим часом причини (аби створити їх) аби порушити обіцянки і звинувативши в цьому українську сторону.

Тому нас чекає не Мир, а або продовження війни, або хитке короткотривале перемир'я і продовження війни.

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Джерело
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Теги: озброєння ворог війна Україна армія Дональд Трамп росія путін санкції переговори перемир'я

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