Чому молодь досі слухає російську музику? Відомий продюсер дав відповідь

Росія убиває українців, українці досі можуть слухати російську музику? Бригинець в інтерв’ю «Главкому» до 30-річчя «Території А» пояснив парадокс

Ексдиректор мистецького каналу «Територія А», поет, екснардеп та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив, чому українська молодь продовжує слухати російську музику. На його думку, причина полягає у високій конкуренції на ринку Росії, яка змушує виконавців швидше реагувати на нові тренди та активніше розвивати індустрію. Про це Бригинець зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«На жаль, сучасна молодь дуже тяжіє до російської музики, тому що вона оперативніше реагує на різні зміни трендів у цій галузі. У них вища конкуренція всередині країни, а коли вища конкуренція, кожен учасник ринку рухається активніше, це закон бізнесу. У нас конкуренція нижча, і тому ми трошки відстаємо», – зазначив Олександр Бригинець.

Як приклад продюсер, навів ще Польщу. Він стверджує, що конкуренція на їх ринку ще нижча, аніж в Україні: «До речі, в Польщі вона ще нижча, і в Польщі музика ще більш консервативна в порівнянні з українською».

Раніше «Главком» писав, що на стрімінгових сервісах кількість російської музики, яку слухають в Україні, досягла 26%. У той час як українська музика переважає з невеликим відривом – 39%.

Середнє значення в чартах станом на початок вересня 2024 року було таким: 39% українські пісні; 34% іноземні пісні; 26% російські пісні.

Нагадаємо, з початку вторгнення мешканці шести областей України найчастіше подавали скарги на використання російської музики у публічних місцях. Згідно з офіційними даними, за 2023 рік найбільше скарг на публічне відтворення російських пісень надійшло з: Києва – сім звернень; Одеської області – шість; Харківської області – три; Закарпатської області – три; Чернігівської області – два; Кіровоградської області – два.

До слова, петиція про блокування музики російською мовою на стримінгових платформах в Україні назбирала необхідні 25 тис. голосів за три дні. Петиція з'явилася на сайті Кабінету міністрів 17 лютого.