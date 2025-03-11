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Російський «суд» відправив жителя Ялти на ґрати – нібито за замах на Царьова

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Російський «суд» відправив жителя Ялти на ґрати – нібито за замах на Царьова
Замах на екснардепа Царьова стався у жовтні 2023 року
фото:«Крим Реалії»

Окупанти стверджують, що кримчанин діяв за вказівками СБУ

Південний окружний військовий суд у російському місті Ростов-на-Дону засудив жителя Ялти до 24 років ув'язнення за нібито замах на колишнього народного депутата України Олега Царьова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Крим Реалії».

Росіяни стверджують, що чоловік діяв за завданням СБУ, стежив за Царьовим і облаштував схованку зі зброєю, яку потім використали під час замаху. Силовики буцімто знайшли у ялтинця саморобний вибуховий пристрій.

Ростовський суд визнав мешканця окупованого Криму винним за статтями про держзраду, тероризм, посягання на життя громадського діяча і незаконний обіг вибухових речовин.

Нагадаємо, замах на Царьова стався у жовтні 2023 року. Біля ялтинського будинку екснардепа сталася стрілянина, сам він потім перебував у реанімації, проти вижив

У листопаді 2023-го Царьов вже показався на публіці і заявив, що почувається добре.

Також «Главком» повідомляв, що у листопаді 2024 року український суд заочно визнав екснардепа Царьова винним у фінансуванні збройної агресії РФ та конфіскував його майно на 460 млн грн. 

У грудні 2024-го Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 11411 про позбавлення податкових пільг людей, у яких відібрали державні нагороди через підривну діяльність проти України. До цього списку потрапив і Олег Царьов.

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Теги: Олег Царьов окупація суд росія Крим

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