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«У них є дуже цінні для нас речі». Трампу мало українських рідкоземів, хоче ще російські

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«У них є дуже цінні для нас речі». Трампу мало українських рідкоземів, хоче ще російські
Трамп говорив з Путіним 18 березня
фото з відкритих джерел

Трамп заявив, що США мають намір розвивати дружні відносини з Росією

Президент Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News прокоментував розмову з російським диктатором Путіним, яка відбулась 18 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю.

Трамп підкреслив, що Росія є найбільшою за територією країною у світі: «У них величезний шматок землі – найбільший у світі серед країн, беззаперечно».

«У них є деякі дуже цінні для нас речі, включаючи великі запаси рідкоземельних металів і багато ресурсів», – сказав Трамп.

Зі слів американського лідера, на території Російської Федерації «є речі, які ми могли б використовувати, і які могли б використовувати інші люди».

Американський лідер зазначив, що з Росією у США не так багато торгівлі, як з Китаєм. Однак, за словами Трампа, Росія хоче налагодити торгівельні відносини з Сполученими Штатами. 

Трамп наголосив, що США хоче цього у відповідь. За його словами, Сполучені Штати мають намір розвивати дружні відносини як з Росією, так і з Китаєм.

Нагадаємо, що призупинення військової допомоги в Україні не фігурувала в розмові президентів США та Росії.

«Ми взагалі не обговорювали це питання. Обговорили багато тем, але нічого про припинення допомоги», – сказав Трамп.

Американський лідер повторив, що розмова з главою Кремля пройшла чудово і тривала майже дві години. Також в інтерв'ю Трамп наголосив, що США та Росія можуть налагодити економічні відносини після закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Ми писали, що російський диктатор заявив президенту США, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Згодом Зеленський підтвердив завтрашній обмін полоненими між Україною та Росією.

Та наголосив, що обмін був спланований ще раніше.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас, буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині. 

Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

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Теги: путін Дональд Трамп переговори корисні копалини росія США

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