Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня

14 березня Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси

Країни Європейського Союзу дійшли спільного рішення та погодилися продовжити російські санкції

Євросоюз ухвалив рішення продовжити санкції проти Росії. Підозрювана у незаконному збагаченні ексдепутатка визнала провину. Третя штурмова бригада офіційно стала Третім армійським корпусом. Путін після заклику Трампа почав ставити умови щодо Курщини. «Плівки Комарницького»: одіозний секретар Київради нарешті написав заяву, але не про відставку.

«Главком» зібрав усі найважливіші події за 14 березня, аби ви були у курсі новин.

В Одесі вбито активіста Дем'яна Ганула

14 березня Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Згодом чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, затримали правоохоронці. Ним виявився 46-річний дезертир. Національна поліція України зауважує, що поліція вилучила у підозрюваного зброю та гранату.

Як відомо, Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагав Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами.

Євросоюз ухвалив рішення продовжити санкції проти Росії

Країни Європейського Союзу дійшли спільного рішення та погодилися продовжити російські санкції. Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС схвалив санкції щодо майже 2,4 тис. фізичних і юридичних осіб через агресію Росії проти України.

Як зазначає агентство Bloombeg, три імені все ж було виключено зі списку на прохання Будапешта, однак Михайло Фрідман залишився під санкціями.

Третя штурмова бригада офіційно стала Третім армійським корпусом

Третя окрема штурмова бригада – з'єднання Сухопутних військ ЗСУ – стає Третім армійським корпусом. «У День українського добровольця, заснована добровольцями в 2022 Третя штурмова стає Третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького», – йдеться у повідомленні. Білецький зазначив, що у планах корпусу «змінити принципи цієї війни».

Путін після заклику Трампа почав ставити умови щодо Курщини

Російський диктатор Володимир Путін після заяви президента США Дональда Трампа почав вимагати, аби українські військові на Курщині здалися у полон.

Так, Трамп напередодні написав непідтверджену офіційними джерелами інформацію стосовно українських військових. «На цей момент, тисячі українських військ повністю оточені російським військами і перебувають у дуже поганій та вразливій позиції», – заявив глава Америки і додав, що нібито попросив Путіна «пощадити їхні життя», оскільки «це була б жахлива різанина, якої не бачили з часів Другої світової війни».

Путін не забарився із відповіддю і сказав, що «ознайомився із закликом Трампа пощадити українські війська в Курській області». Він заявив, що Росія нібито забезпечить ЗСУ «гідне поводження».

«Плівки Комарницького». Одіозний секретар Київради нарешті написав заяву, але не про відставку

Секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького».

Як зазначив Бондаренко, готувати (формувати порядок денний, зокрема) та вести наступні пленарні засідання Київської міської ради, засідання президії та погоджувальної ради голів депутатських фракцій буде Київський міський голова.