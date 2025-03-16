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Меркель заявила, що не можна ігнорувати інтереси Росії в мирних переговорах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Меркель заявила, що не можна ігнорувати інтереси Росії в мирних переговорах
Меркель: США, Німеччина та ЄС підтримують Україну, адже це відповідає їхнім власним інтересам
фото: Delfi

Меркель переконана, що забезпечити поразку росіян ще можливо, проте виключно військовими методами цього досягти буде складно

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що, хоча Росія не має жодного виправдання за повномасштабне вторгнення в Україну, врахування її інтересів є важливим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її інтерв’ю Berliner Zeitung.

Ангела Меркель наголосила, що США, Німеччина та ЄС підтримують Україну, адже це відповідає їхнім власним інтересам.

Меркель нагадала, що у 1994 році США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум, гарантуючи територіальну цілісність України в обмін на відмову від ядерної зброї. Вона також зазначила, що, допомагаючи країні, яка бореться за своє існування, необхідно уникати надмірного публічного обговорення її внутрішніх справ.

Колишня канцлерка висловила переконання, що забезпечити поразку російських окупантів ще можливо, проте виключно військовими методами цього досягти буде складно.

Раніше ми писали, що мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Washington Post.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

Там пишуть, що Росія має працювати над ослабленням позиції США на переговорах щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами. Без визнання зайнятих РФ територій російськими бойові дії може початися знову, наприклад, при наступній адміністрації США.

Теги: росія Велика Британія Ангела Меркель США Німеччина війна Меморандум Україна

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