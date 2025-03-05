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Латвія заборонить держслужбовцям відвідувати Росію та Білорусь

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Латвія заборонить держслужбовцям відвідувати Росію та Білорусь
Латвійський Сейм прагне зменшити загрозу національній безпеці
фото з відкритих джерел

Не всі категорії чиновників потраплять під заборону

Комісія латвійського Сейму з національної безпеки підготувала законопроєкт, який передбачає заборону на виїзд до Росії та Білорусі для частини працівників державного управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Заборону на такі поїздки з Латвії планують встановити для запобігання або зменшення загрози національній безпеці, яку створюють РФ та РБ. Зокрема, заборона має поширюватися на осіб, які мають спеціальний дозвіл на доступ до державної таємниці, відповідальних за безпеку критичної інфраструктури, а також на працівників Міністерств оборони, внутрішніх справ і юстиції, підвідомчих їм установ, військових об'єктів, Бюро по запобіганню і боротьбі з корупцією, Податкової та митної поліції, а також на митних посадових осіб Служби державних доходів.

Заборона торкнеться і осіб, які працюють у дипломатичній або консульській службі, а також у судових або прокурорських установах.

Заборона на поїздки поширюватиметься і на транзит через територію Росії та Білорусі. Однак вона не діятиме у випадках, коли поїздка необхідна у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з гуманітарних причин, за умови отримання дозволу на такий тимчасовий виїзд із Латвії.

Порушення заборони на поїздки вважатиметься підставою для припинення трудових відносин із відповідною особою. 

Раніше «Главком» повідомляв, що латвійський суд засудив чоловіка до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі за розпалювання ненависті на національному ґрунті та інші злочини. Зокрема, влітку 2022 року у Даугавпілсі фігурант зірвав із будівлі український прапор із флагштоком.

Також стало відомо, що Латвія планує обмежити туристичні поїздки своїх громадян до Росії та Білорусі через ризики порушення їхніх прав у цих країнах

Теги: Латвія законопроєкт росія Білорусь чиновник

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