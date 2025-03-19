Пресконференція Зеленського та Стубба: трансляція

Зеленський обговорив у Фінляндії оборонну підтримку України та інвестиції у вітчизняне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками зустрічі із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

«Главком» публікує пряму трансляцію заходу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії. Його літак приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа.

Так, оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України стануть ключовими темами візиту президента України Володимира Зеленського у Фінляндію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави в соцмережах.

«Фінський досвід створення системи цивільного захисту та побудови укриттів. Посилення санкцій проти Росії та координація зусиль для достойного завершення війни. Європа має бути за столом переговорів, і все, що стосується безпеки Європи, має вирішуватись разом з Європою», – каже він.

Як повідомлялося, за словами президента Фінляндії Олександра Стубба, Росія намагається грати в гру з відтягуванням в Україні, а країна не хоче ні припинення вогню, ні миру.

До слова, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив що його країна підтримуватиме мирне врегулювання війни в Україні, але не планує відправляти свої війська для участі в миротворчій місії.