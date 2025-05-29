Поляка Баньку переобрано президентом Всесвітнього антидопінгового агентства

Банька був єдиним кандидатом на посаду очільника WADA

Банька очолює WADA з 2020 року

Чинного президента Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) поляка Вітольда Баньку переобрали на трирічний термін. Про це повідомляє «Главком».

Перевибори відбулися у четвер, 29 травня. Банька був єдиним кандидатом, повноваження функціонера продовжено до 31 грудня 2028 року.

Банька очолює WADA з 2020 року, він змінив на цій посаді британця Крейга Ріді.

Нагадаємо, важкоатлет із Росії Родіон Бочков, з 2023 року відсторонений за вживання допінгу, отримав ще одну дискваліфікацію.

Зазначається, що 31-річний спортсмен отримав дискваліфікацію на вісім років на підставі даних московської антидопінгової лабораторії (LIMS), згідно з якими у жовтні 2012-го у допінг-пробі Бочкова було знайдено стероїди.

Міжнародна організація допінг-тестування (ITA) анулювала результати росіянина, показані в період з 8 жовтня 2012 року по 19 травня 2020 року. Таким чином, штангіст втратив бронзову медаль чемпіонату Європи 2019 року та срібло Універсіади-2017.

У грудні 2023 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Бочкова на чотири роки із врахуванням відбутого терміну тимчасового усунення з 19 травня 2020 по 27 травня 2021 року. Тоді його визнали винним у використанні дегідрохлорометилтестостерону.