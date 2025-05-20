Екстенісиста академії Надаля відсторонено від змагань за вживання кокаїну

Найкращий рейтинг у кар'єрі Сібіль – 1433 місце, яке він посідав у 2024 році

У березні цього року на турнірі ITF M25 в Іспанії Сібіль здав позитивний тест на кокаїн

Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) повідомило про тимчасове відсторонення від змагань 23-річного марокканського тенісиста Імрана Сібіля. Про це повідомляє «Главком».

У березні цього року на турнірі ITF M25 в Іспанії Сібіль здав позитивний тест на кокаїн та його метаболіти. Відсторонення набуло чинності відразу після виявлення забороненої речовини. Зазначається, що спортсмен не подавав апеляцію на це рішення.

Найкращий рейтинг у кар'єрі Сібіль – 1433 місце, яке він посідав у 2024 році.

У юності Імран тренувався в академії Рафаеля Надаля та грав на челенджері Надаля на Мальорці (Іспанія). Тоді він у першому колі розгромно програв легендарному британцю Енді Маррею – 0:6, 1:6.

Нагадаємо, російського захисника клубу НХЛ «Вашингтона» Олександра Алєксєєва затримали під час бійки на вулиці у столиці США.

У звіті поліції йдеться, що хокеїста було заарештовано і обвинувачено у знаходженні в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння.

Інцидент стався у ніч із 16 на 17 травня. Патрульних зупинив перехожий, який повідомив про бійку.

«О 03.26 ранку 17 травня офіцерів поліції зупинив свідок, який повідомив про бійку біля входу до закладу. Поліцейські побачили, як підозрюваний бере участь у бійці з іншим чоловіком. Коли офіцери підійшли ближче, підозрюваний ударив іншого чоловіка, і один із поліцейських застосував перцевий балончик під час затримання. На місці події підозрюваному було надано медичну допомогу через вплив перцевого спрею», – наводить слова представника поліції округу Арлінгтон Каї Деніель ARLnow.

У поліцейському звіті також зазначається, що затриманим виявився Алєксєєв. Росіянину висунуто звинувачення у знаходженні у стані алкогольного сп'яніння у громадському місці. Олександра доправили до в'язниці, але потім звільнили.

У «Вашингтоні» повідомили, що їм відомо про скандальну ситуацію. У клубі наразі збирають додаткову інформацію. Росіянин має постати перед судом, але дату засідання поки не призначено.

У поточному сезоні Алєксєєв нечасто з'являвся в основному складі «Вашингтону» (8 ігор у регулярному чемпіонаті НХЛ без результативних дій), проте був доволі активно задіяний у Кубку Стенлі (10 зустрічей).