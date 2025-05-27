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Російський важкоатлет погорів на допінгу та втрати бронзу чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російський важкоатлет погорів на допінгу та втрати бронзу чемпіонату Європи
У жовтні 2012 року у допінг-пробі Бочкова було знайдено стероїди

ITA анулювала результати росіянина за період з 8 жовтня 2012 року по 19 травня 2020 року

Важкоатлет із Росії Родіон Бочков, з 2023 року відсторонений за вживання допінгу, отримав ще одну дискваліфікацію. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що 31-річний спортсмен отримав дискваліфікацію на вісім років на підставі даних московської антидопінгової лабораторії (LIMS), згідно з якими у жовтні 2012-го у допінг-пробі Бочкова було знайдено стероїди.

Міжнародна організація допінг-тестування (ITA) анулювала результати росіянина, показані в період з 8 жовтня 2012 року по 19 травня 2020 року. Таким чином, штангіст втратив бронзову медаль чемпіонату Європи 2019 року та срібло Універсіади-2017.

У грудні 2023 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Бочкова на чотири роки із врахуванням відбутого терміну тимчасового усунення з 19 травня 2020 по 27 травня 2021 року. Тоді його визнали винним у використанні дегідрохлорометилтестостерону.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта та титулованого спортсмена Тимура Масалова.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: допінг важка атлетика росія

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