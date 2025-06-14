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Двоє відомих іранських спортсменів загинули внаслідок обстрілів – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Двоє відомих іранських спортсменів загинули внаслідок обстрілів – ЗМІ
Федерація тенісу Ірану висловила глибокі співчуття рідним та близьким Мансура
фото: Tehran Times

ЗМІ: спортсмен збірної Ірану з паделу Парса Мансур отримав смертельне поранення, коли повертався із тренування

Двоє відомих іранських спортсменів загинули внаслідок ракетних ударів по країні у п'ятницю, 13 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tehran Times.

Спортсмен збірної Ірану з паделу Парса Мансур отримав смертельне поранення, коли повертався із тренування. Незабаром після цього він помер. Федерація тенісу Ірану висловила глибокі співчуття рідним та близьким атлета.

Також повідомляється про загибель велосипедистки Наджме Шамс, яка перебувала у Тегерані під час обстрілу.

У ніч проти п'ятниці літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. Повідомлялося, що був убитий командувач Корпусом вартових ісламської революції Хосейн Саламі. Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою, в якій засудило «силову акцію Ізраїлю на порушення статуту ООН та норм міжнародного права».

Удари Ірану по Ізраїлю

Увечері 13 червня стало відомо, що Тегеран запустив понад 100 балістичних ракет по території Ізраїлю. Axios повідомило, що ізраїльські системи протиракетної оборони випустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Ізраїльський чиновник уточнив, що американські війська також допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети.

Міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу у вечірньому відео звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши «встати, щоб ваші голоси почули».

Він сказав, що Ізраїль бореться не проти людей, а проти іранського уряду і цей режим, за його словами, ніколи не був слабшим.

За даними ЦАХАЛ, під час обстрілу з боку Ірану було випущено менше ніж 100 ракет. Більшість ракет були збиті або не досягли цілей, але є декілька влучань.

Ізраїль атакував Іран

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою». 

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

Теги: Іран Ізраїль спорт

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