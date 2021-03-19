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    Колишнього тренера «Динамо» звільнили з російського клубу

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    Олександр Хацкевич повертається в Київ - Колишнього тренера «Динамо» звільнили з російського клубу
    Олександр Хацкевич повертається в Київ
    фото СЕ

    Хацкевич не зміг витягнути «Ротор» з підвалин турнірної таблиці

    «Ротор» з Волгограда оголосив про відставкуд Олександра Хацкевича з поста головного тренера команди. У заяві, опублікованій в офіційному Twitter клубу, повідомляється, що керівництво команди прийняло рішення звільнити 47-річного фахівця із займаної посади.

    Хацкевич очолював «Ротор» з грудня 2019 року, під його керівництвом команда вийшла в прем'єр-лігу. Після 23 турів волгоградці займають 13-е місце в турнірній таблиці чемпіонату з 18 очками.

    Олександр Хацкевич грав за «Динамо» протягом восьми років. У червні 2017-го його було призначено головним тренером київського клубу. За два роки він і весь тренерський штаб були відправлені у відставку після третього поспіль вильоту в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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      Теги: ФК «Динамо» Олександр Хацкевич
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