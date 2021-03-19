Колишнього тренера «Динамо» звільнили з російського клубу

Хацкевич не зміг витягнути «Ротор» з підвалин турнірної таблиці

«Ротор» з Волгограда оголосив про відставкуд Олександра Хацкевича з поста головного тренера команди. У заяві, опублікованій в офіційному Twitter клубу, повідомляється, що керівництво команди прийняло рішення звільнити 47-річного фахівця із займаної посади.

Хацкевич очолював «Ротор» з грудня 2019 року, під його керівництвом команда вийшла в прем'єр-лігу. Після 23 турів волгоградці займають 13-е місце в турнірній таблиці чемпіонату з 18 очками.

Александр Хацкевич покидает пост главного тренера «Ротора»



Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности.



Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/T4t318yYtN — CК «Ротор» (@RotorOfficial) March 19, 2021

Олександр Хацкевич грав за «Динамо» протягом восьми років. У червні 2017-го його було призначено головним тренером київського клубу. За два роки він і весь тренерський штаб були відправлені у відставку після третього поспіль вильоту в кваліфікації Ліги чемпіонів.