«Шахтар» сенсаційно поступився аутсайдеру української Прем’єр-ліги

Чемпіон України пропустив три голи від «Львова», у якого найслабша атаки в чемпіонаті країни

Донецький «Шахтар» зазнав у Прем’єр-лізі другої поразки. Кривдником чемпіонів України став аутсайдер чемпіонату «Львів». Через спалах коронавірусу на Галичині гра пройшла в Харкові. Але нейтральне поле не допомогло «гірникам».

Поступаючись «Шахтарю» у класі, «Львів» більшість ігрового часу присвятив захисту власних воріт. За нагоди намагалися контратакувати і тактика нового керманича команди колишнього київського динамівця Анатолія Безсмертного дала результат. Львів’яни відкрили рахунок. На 24-й хвилині забив Альваро. «Гірники» зусиллями Манора Соломона відігралися ще до перерви.

«Перестрілка» продовжилася в другому таймі. Спочатку Назарій Нич вивів «Львів» уперед, проте той же Соломон зрівняв рахунок. А перемогу ударом з пенальті 73-й хвилині приніс бразилець Шина – 3:2.

Завдяки неочікуваному успіху «Львів» залишив останню сходинку в турнірній таблиці. З 15 очками він тепер 12-й. «Шахтар» залишився другим, проте відстає від «Динамо», яке розгромило «Рух», на 7 очок. І випереджає «Зорю» на 7 очок, у якої є дві гри в запасі.