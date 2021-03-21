«Динамо» розгромило львів’ян і пішло у відрив від «Шахтаря»

Кияни не дали супернику бодай шансу на те, щоб врятуватися

Лідер чемпіонату переграв «Рух з великим рахунком і впевнено очолює турнірну таблицю

Київське «Динамо» здобуло перемогу в 19 турі чемпіонату України над львівським «Рухом» і збільшило відрив від «Шахтаря» до 7 очок. Така перевага за 7 турів до фінішу може стати вирішальною, адже під час решти дистанції змагань у Прем’єр-лізі кияни столична команда втратила всього 11 очок.

«Динамо» мало відкривати рахунок уже в дебюті зустрічі. Миколенко заробив 11-метровий, проте Де Пена, який взявся бити за відстутності Циганкова, не зміг переграти воротаря Бандуру.

Згодом чудові нагоди відзначитися втратили Родрігес, Шапаренко і Супряга.

Вирішення справи кияни відклали на другий тайм. За атакувальну гру вони були винагородженні вдалим фланговим проходом Миколенка й прострілом на Караваєва. Олександр, який вийшов на заміну по перерві, свій дебютний гол за «Динамо» забивав практично в порожні ворота.

Караваєв і далі діяв на куражі. Ще дві організовані ним атаки могли завершуватися взяттям воріт. Але спочатку забив Сідклей і знову після передачі Миколенка. Бразилець прийняв передачу на лінії воротарського майданчика і другим дотиком пробив повз голкіпера.

Остаточний рахунок у матчі встановив Караваєв, котрий був першим на м’ячі після рикошету від воротаря.

Примітно, що у порівнянні з матчами проти «Вільярреала» в Лізі Європи сьогодні на поле вийшла низка гравців, які ще набирають форму Попов, Сідклей, Гармаш. Отримали шанс проявити себе також Шепелєв і Супряга.

«Динамо» після 19 матчів набрало 46 очок, у «Шахтаря», який сьогодні поступився «Львову» (2:3), - 39.