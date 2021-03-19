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    Україна втратила пряму путівку в Лігу чемпіонів

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    Українські клуби не втримали 11 позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА - Україна втратила пряму путівку в Лігу чемпіонів
    Українські клуби не втримали 11 позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
    фото ФК Динамо

    З сезону 2022/2023 років наш чемпіон повинен буде пройти кваліфікацію

    Невиразна гра «Шахтаря» і «Динамо» в 1/8 фіналу Ліги Європи відчутно відбилася на таблиці коефіцієнтів УЄФА, згідно якої визначається кількість учасників єврокубкових змагань. Причому якби в протистоянні з «Ромою» і «Вільярреалом» провідні українські клуби набрали бодай 2 очки, то змогли б випередити шотландський «Рейнджерс» і залишитися на 11 позиція. А так, лише 12 сходинка. Це означає, що з сезону 2022/2023 років чемпіон України, який раніше проходив у груповий етап Ліги чемпіонів напряму, тепер змушений буде проходити кваліфікацію.


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    Примітно, що зорі так склалися, що «Рейнджерс» зі скандалом поступився на своєму полі празькій «Славії» й усе було в руках «Шахтаря» і «Динамо». Наш рейтинг могли врятувати навіть дві нічиї в чотирьох матчах.

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    Теги: рейтинг ФК «Динамо» ФК «Шахтар»
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