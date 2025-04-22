Трамп відвідає похорон Папи Римського
Дональд Трамп підтвердив інформацію про те, що відвідає похорон Папи Римського, який помер 21 квітня
Президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає похорон Папи Римського Франциска в Римі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Truth Social.
Трамп написав, що вони разом з дружиною Меланією Трамп, поїдуть на похорон Папи Франциска в Римі.
До слова, американські ЗМІ писали про можливість поїздки президента Дональда Трампа на церемонію прощання з Франциском.
Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на смерть Папи Римського Франциска. Він віддав декілька наказів, про що розповів у соцмережі TruthSocial, передає «Главком».
«На знак пошани до пам’яті Його Святості Папи Франциска, <...>, я наказую, щоб прапор Сполучених Штатів був приспущений на Білому домі, а також на всіх державних будівлях і територіях, на всіх військових постах і морських станціях, а також на всіх морських суднах федерального уряду у окрузі Колумбія та на всій території Сполучених Штатів, включно з їхніми територіями та володіннями, до заходу сонця в день поховання», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня. Він хворів на двобічну пневмонію. Зазначається, що понтифік помер о 7:35 ранку за місцевим часом.
«Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога», – каже кардинал Кевін Фаррелл.
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