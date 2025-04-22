Трамп відвідає похорон Папи Римського

Трамп: Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі

Дональд Трамп підтвердив інформацію про те, що відвідає похорон Папи Римського, який помер 21 квітня

Президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає похорон Папи Римського Франциска в Римі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у Truth Social.

Трамп написав, що вони разом з дружиною Меланією Трамп, поїдуть на похорон Папи Франциска в Римі.

До слова, американські ЗМІ писали про можливість поїздки президента Дональда Трампа на церемонію прощання з Франциском.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на смерть Папи Римського Франциска. Він віддав декілька наказів, про що розповів у соцмережі TruthSocial, передає «Главком».

«На знак пошани до пам’яті Його Святості Папи Франциска, <...>, я наказую, щоб прапор Сполучених Штатів був приспущений на Білому домі, а також на всіх державних будівлях і територіях, на всіх військових постах і морських станціях, а також на всіх морських суднах федерального уряду у окрузі Колумбія та на всій території Сполучених Штатів, включно з їхніми територіями та володіннями, до заходу сонця в день поховання», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня. Він хворів на двобічну пневмонію. Зазначається, що понтифік помер о 7:35 ранку за місцевим часом.

«Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога», – каже кардинал Кевін Фаррелл.