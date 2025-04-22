Похорон Папи Римського відбуватиметься не традиційним чином

Похорон Папи Римського пройде за новою спрощеною процедурою

Похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою, випливає з оновленої версії документа «Порядок похорону римського понтифіка» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Уточнюється, що його затверджено самим Папою у листопаді 2024 року, передає пресслужба Святого Престолу, пише «Главком».

Франциск, як зазначено, доручив змінити деякі обряди, щоб краще висловити віру Церкви у Воскреслого Христа. У результаті деякі застарілі елементи процедури були виключені, наприклад, для поховання більше не використовуватимуть три саркофаги. Також за новим порядком тіло відразу помістять у труну, яку виставлять у відкритому вигляді, щоб віряни могли висловити своє шанування.

«Оновлений обряд повинен ще більше підкреслити, що похорон римського понтифіка – це похорон пастиря і учня Христа, а не цього сильного світу», – пояснив глава Служби папських літургійних церемоній архієпископ Дієго Равеллі.

Папа Римський Франциск може бути похований у період з п'ятниці до неділі, з 25 по 27 квітня, на четвертий-шостий день після смерті. Точну дату визначать кардинали, які сьогодні, 22 квітня, зберуться на консисторію для обговорення поточних процедур.

До слова, журналісти припускають, що похорон Папи Римського Франциска, ймовірно, пройде в суботу, 26 квітня.

Раніше Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Франциска від 29 червня 2022 року, у якому він зазначає, що його мають поховати у Папській базиліці Пресвятої Діви Марії.

У тексті заповіту Папа Франциск зазначає, що з наближенням кінця свого земного шляху він із надією на Вічне Життя просить лише про одне – щоб його тлінні останки спочивали в улюбленій базиліці, присвяченій Діві Марії. Саме туди він звертався з молитвами перед і після кожної Апостольської подорожі, віддаючи свої наміри під покров Пресвятої Богородиці та дякуючи їй за опіку.

Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска міг стати інсульт. Офіційну версію ще не названо. Відомо, що глава католицької церкви, який править 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний.