Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Сонечко моє». Рідні прощались з сином, якого вбила Росія у Кривому Розі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Сонечко моє». Рідні прощались з сином, якого вбила Росія у Кривому Розі
Рідні схилились над тілом вбитого Росією сином
скриншот з відео

Шестеро дітей стали жертвами російської атаки в Кривому Розі

Російська балістична ракета забрала життя 16 осіб, серед них – шестеро дітей. Як інформує «Главком», місцеве медіа опублікувало відео, на якому рідні оплакуюють свого сина.

15-річного хлопця з Кривого Рогу 4 квітня вбила російська ракета. Рідні над тілом сина промовляли: «Киця моя солодка, моє сонечко, моя лапочка». Прощаючись з сином, вони не відходили ні на мить та тримали хлопця за руку.

Удар РФ забрав життя ще п'ятьох дітей. Також відомо про більше ніж 40 поранених. Кількість поранених зростає. У лікарнях вже 39 людей, серед них діти. Є важкі та дуже важкі. За їхнє життя борються лікарі.

Аварійно-рятувальна операція триває. Працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених.

Зазначається, що у Кривому Розі загинуло як мінімум 16 людей, з них шестеро – діти. Від ворожого удару постраждали понад 40 людей. На місці атаки працюють усі екстрені служби. Остаточні масштаби руйнувань встановлюються.

Нагадаємо, 2 квітня, ввечері, російські війська завдали удару по підприємству цивільної інфраструктури Кривого Рогу балістичною ракетою. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей. Серед загиблих – двоє працівниць автомийки, Яна Курто та Інна Вінцковська.

У Кривому Розі триває рятувальна операція після російського удару балістичною ракетою. Пошкоджені щонайменше пʼять будинків. Президент Зеленський показав моторошні фото наслідків.

Читайте також:

Теги: смерть Кривий Ріг дитина російська ракета обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пʼятирічний Іван з мамою спав у квартирі в момент вибуху
Ракета пошкодила квартиру, де спала дитина грудного віку. Нові деталі атаки на Кривий Ріг
12 березня, 11:15
У Рустема Віратті залишилась дружина та троє дорослих дітей
Кримський політв’язень Рустем Віратті помер у російській вʼязниці
12 березня, 19:05
На місці події працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські
Перебував на даху потяга: у Києві 12-річного хлопчика вразило струмом
13 березня, 15:54
Дівчинка захворіла на грип, і хвороба призвела до серйозного ускладнення
Із Запоріжжя до Києва гелікоптером. ГУР та СБУ врятували хвору дитину
20 березня, 20:20
У цьому сезоні у складі «Олівейренсе» Мартінс провів 19 матчів та забив 1 гол
У Португалії у ДТП загинув 19-річний футболіст
21 березня, 19:50
Валентин Підкович був бійцем «Азову» та учасником Народного ансамблю танцю «Молодість»
Боєць MMA та колишній «азовець» готував теракт біля ТЦК у Кривому Розі, – ЗМІ
25 березня, 20:55
У Харкові зайнялась пожежа через обстріл
Ворожі дрони атакували Харків, серед постраждалих – немовля (оновлено)
2 квiтня, 01:21
Яна Курто та Інна Вінцковська були працівницями автомийки
Віддана волонтерка, колишня вихователька. Історії жінок, які загинули внаслідок обстрілу Кривого Рогу
Вчора, 09:33
52-річний водій автомобіля Land Rover Discovery здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу разом зі своїм п'ятирічним сином
Наїзд на пішоходів у Вишгороді: травмована жінка померла в реанімації
2 квiтня, 19:38

Події в Україні

Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 квітня 2025. Зведення Генштабу
«Сонечко моє». Рідні прощались з сином, якого вбила Росія у Кривому Розі
«Сонечко моє». Рідні прощались з сином, якого вбила Росія у Кривому Розі
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: серед загиблих є діти (оновлено)
Окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу: серед загиблих є діти (оновлено)
Удар балістикою по Кривому Рогу, теракт у Дніпрі. Головне за 4 квітня
Удар балістикою по Кривому Рогу, теракт у Дніпрі. Головне за 4 квітня
Сирський розповів про збільшення витрат на навчальні центри ЗСУ
Сирський розповів про збільшення витрат на навчальні центри ЗСУ
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
19K
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
9252
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
8452
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5719
Прогноз магнітних бур на 4-6 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua