«Сонечко моє». Рідні прощались з сином, якого вбила Росія у Кривому Розі

Шестеро дітей стали жертвами російської атаки в Кривому Розі

Російська балістична ракета забрала життя 16 осіб, серед них – шестеро дітей. Як інформує «Главком», місцеве медіа опублікувало відео, на якому рідні оплакуюють свого сина.

15-річного хлопця з Кривого Рогу 4 квітня вбила російська ракета. Рідні над тілом сина промовляли: «Киця моя солодка, моє сонечко, моя лапочка». Прощаючись з сином, вони не відходили ні на мить та тримали хлопця за руку.

Удар РФ забрав життя ще п'ятьох дітей. Також відомо про більше ніж 40 поранених. Кількість поранених зростає. У лікарнях вже 39 людей, серед них діти. Є важкі та дуже важкі. За їхнє життя борються лікарі.

Аварійно-рятувальна операція триває. Працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. На цей час відомо про понад десяток загиблих та поранених.

Зазначається, що у Кривому Розі загинуло як мінімум 16 людей, з них шестеро – діти. Від ворожого удару постраждали понад 40 людей. На місці атаки працюють усі екстрені служби. Остаточні масштаби руйнувань встановлюються.

Нагадаємо, 2 квітня, ввечері, російські війська завдали удару по підприємству цивільної інфраструктури Кривого Рогу балістичною ракетою. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей. Серед загиблих – двоє працівниць автомийки, Яна Курто та Інна Вінцковська.

У Кривому Розі триває рятувальна операція після російського удару балістичною ракетою. Пошкоджені щонайменше пʼять будинків. Президент Зеленський показав моторошні фото наслідків.