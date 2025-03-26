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Командир не відпустив солдата до медпункту, а той помер: яке рішення ухвалив суд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Командир не відпустив солдата до медпункту, а той помер: яке рішення ухвалив суд
Феміда покарала командира штрафом у розмірі 17 тис. грн
фото з відкритих джерел

Військовослужбовець просився в медпункт через проблеми з серцем

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області визнав винним командира інженерно-саперного відділення одного з механізованих батальйонів у недбалому ставленні до військової служби, яке призвело до смерті його підлеглого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Близько 22:00 26 лютого 2025 року військовослужбовець повідомив командиру про термінову необхідність звернутися до медичного пункту через проблеми з серцем. Втім той відмовився відпустити солдата до медичного пункту, який помер вночі.

Наступної ночі солдат помер через «гостру коронарну недостатність».

Під час розслідування вказаної події в діях командира відділення було встановлене порушення низки статей Статуту внутрішньої служби ЗСУ, зокрема в частині необхідності збереження життя та зміцнення здоров’я особового складу, необхідності уважного ставлення до підлеглих та їх проблем тощо.

Стосовно молодшого сержанта був складений протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Відповідно до рішення суду командир був притягнутий до відповідальності у виді штрафу у розмірі 17 тис. грн. Водночас військовий свою провину визнав, хоч і не прибув на засідання.

Нагадаємо, Оболонський районний суд скасував вирок 2004 року, за яким шістьох осіб засудили за умисне вбивство чоловіка, який насправді виявився живим.

Як відомо, від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження.

До слова, на Львівщині оштрафували водія, який не виконав вимоги регулювальника і не зупинився під час загальнонаціональної хвилини мовчання

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Теги: смерть солдат армія

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