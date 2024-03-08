Британія оцінила динаміку знищення російських літаків Силами оборони України
За 13 днів українським силам вдалося збити 12 літаків типу Су та один літак-розвідник А-50
Українські захисники збивають літаки окупантів у 20 разів швидше, ніж їх виробляють у Росії. Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт, пише пресслужба британського уряду.
«Ця війна стала трагедією для народу України, але він продовжує нагадувати всім нам про стійкість і хоробрість у боротьбі за свою країну. У той час як ситуація на землі залишається в цілому статичною, Україна продовжує завдавати значних втрат росіянами, збивши ще три винищувачі-бомбардувальники Су-34 в районах поблизу Авдіївки та Маріуполя», – наголосив Окотт.
Військовий радник британської місії при ОБСЄ вказав на те, що за 13 днів українським силам вдалося збити 12 літаків типу Су та один літак-розвідник А-50.
«Постійне знищення військових літаків є значним провалом для військових зусиль Росії, враховуючи, що через санкції Росія ледве виробляє трохи більше кількох десятків літаків щорічно. І повідомлення про знищення літаків свідчать про те, що Росія втрачає літаки у 20 разів швидше, ніж може їх замінити», – пояснив Ніколас Окотт.
Британський дипломат зазначив, що ні в кого не має бути сумнівів щодо справжніх цілей РФ щодо України і наголосив, що Сполучене Королівство твердо стоятиме на боці України.
Нагадаємо, з початку лютого українські бійці все частіше почали знищувати російські літаки Су-34 та Су-35. Унаслідок цього російська піхота під час наступу вже має меншу підтримку з повітря. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.
Як повідомлялося, через масову втрату літаків РФ почала більш обережно застосовувати судна на півдні України. На цій ділянці фронту суттєво знизилася активність авіації.
Нагадаємо, у суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів.
До слова, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що масове збиття російських літаків у лютому 2024 є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України.
Коментарі — 0