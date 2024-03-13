Європарламент закликав до термінового ембарго на агропродукцію з РФ

«Росія вкидає своє продовольство в Європу і використовує його як зброю», – депутат Європарламенту Анджей Халіцький

Делегати від політичних груп у Європейському парламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію з Росії та Білорусі. Про це повідомляє DW.

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Терміново ввести ембарго на російські агропродукти закликав від імені групи найбільшої в Європарламенті Європейської народної партії поляк Анджей Халіцький. Він заявив, що його колеги чекають від Єврокомісії законопроекту, який буде представлений на засіданні Ради ЄС.

«Росія вкидає своє продовольство в Європу і використовує його як зброю. Зараз ми спостерігаємо зростання імпорту продовольства і зернових з Росії та Білорусі за демпінговими цінами. Це вкрай тривожна тенденція», – сказав він, навівши статистичні дані. Згідно з ними, у Нідерландах цей імпорт зріс на 70% порівняно з показниками річної давності, а в Іспанії, Німеччині та Італії – на 40%.

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Якомога швидше припинити імпорт зерна та інших російських і білоруських продуктів на ринок ЄС закликав литовський депутат Пятрас Ауштрявічюс, який представляв групу Renew Europe. «Торгівля ЄС із державою-агресором Росією і Білоруссю, яка її підтримує, аморальна і має бути припинена. Виручка служить військовим цілям агресорів, а це працює проти українців і проти всіх нас», – переконаний він. За його даними, у 2023 році РФ і Білорусь продали на ринок ЄС понад 1,5 млн тонн зерна, що створює нечесну цінову конкуренцію, погіршуючи становище фермерів у Євросоюзі.

Іспанка Клара Агілера, яка представляла групу Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, вказала, що для них важливо зосередитися на стабілізації сільськогосподарського виробництва ЄС. Тому її група може погодитися з подібними обмежувальними заходами щодо Росії.

За ембарго висловилися і польська депутатка Ганна Фотига, яка виступала від імені групи «Європейські консерватори і реформісти», а також французький парламентарій Жиль Лебретон, який представляв групу «Ідентичність і демократія».

Єврокомісарка Ілва Йоганссон заявила, що на тлі зростаючого імпорту в ЄС продуктів харчування з Росії деякі країни Євросоюзу порушили питання про наплив дешевого російського зерна. Так, Єврокомісії було повідомлено про рішення Латвії запровадити заборону на ввіз деяких білоруських і російських сільськогосподарських і продовольчих товарів, та вона продовжує її аналізувати.

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За даними Брюсселя, близько 60% усього довоєнного імпорту з Росії в ЄС уже підпадає під штрафні заходи. Водночас до цього списку принципово не входять сільгосппродукти і добрива.

Нагадаємо, Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року. Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.