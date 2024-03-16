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Великий польський ритейлер LPP імітував вихід з російського ринку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Великий польський ритейлер LPP імітував вихід з російського ринку
LPP – це польська компанія з виробництва одягу, яка керує п'ятьма модними брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay
фото: LPP

Дослідницька компанія відправила таємних покупців й виявила в російських магазинах такий самий одяг, як LPP продає в Польщі

Польський виробник одягу LPP Group, який є власником магазинів Reserved, Sinsay, Cropp і Mohito, підробив дані про вихід з ринку Росії. Про це йдеться у звіті американської дослідницької компанії Hindenburg Research.

LPP, до початку повномасштабного вторгнення, розвивала бізнес в Росії. РФ стала її найбільшим закордонним ринком та приносила 19,2% доходу від 553 магазинів. У березні 2022 року LPP заявила про закриття всіх своїх магазинів у Росії. Компанія згорнула всі інвестиції та проєкти, а також закрила онлайн-продаж своїх брендів.

LPP – це польська компанія з виробництва одягу, яка керує п'ятьма модними брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Вона має мережу з більш ніж 2000 магазинів по всьому світу. Підприємство претендує на статус найбільшої модної компанії в Центральній та Східній Європі.

«Ми вважаємо, що LPP змогла опублікувати ці чудові результати, тому що відмова від російського бізнесу була повною фальсифікацією. Far East Services зареєстрували лише за день до того, як LPP оголосила, що досягла домовленості про продаж своєї російської дочірньої компанії», – йдеться у звіті американської дослідницької компанії.

Hindenburg Research зазначає, що російські операції LPP все ще контролює головний офіс у Польщі. Дослідницька компанія відправила таємних покупців й виявила в російських магазинах такий самий одяг, як LPP продає в Польщі. Крім цього, дослідники з'ясували, що бізнес планував модифікувати штрих-коди, щоб приховати справжнє походження товарів зберегти контроль над потоком продукції.

Після звіту Hindenburg Research акції виробника одягу різко впали в ціні. LPP вважає це спрямованою атакою на бізнес.

«Звіт є частиною дезінформаційної атаки, яку готували протягом п'яти місяців, щоб знизити вартість акцій. Ми вже повідомили про цей випадок Міністерство закордонних справ та Національне агентство з доходів. Ми не перша компанія, яку так атакують. Раніше дії Hindenburg були спрямовані проти компанії Adani», – заявили в LPP.

Виробник одягу заявив, що Hindenburg Research діє в інтересах третіх осіб.

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Теги: магазин Польща росія

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