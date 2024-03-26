Скільки цивільних перебувають у російському полоні: генпрокурор назвав цифру

На територіях, які були під окупацією, задокументовано функціонування 164 катівень

Андрій Костін: «Важливо, що ми дійшли в цьому питанні до міжнародного рівня»

Росія утримує в заручниках понад 10 тис. цивільних українців. Зараз кілька інституцій працюють над створенням відповідного реєстру, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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«Важливо, що ми дійшли в цьому питанні до міжнародного рівня – відбулося перше засідання міжнародної платформи, аналогічній тій, яка займається поверненням наших дітей», – сказав він.

На думку генпрокурора, зараз була б дуже важливою резолюція Генасамблеї ООН з цього питання, щоб «можна було застосовувати інші елементи комунікації та тиску на країну-агресора, щоб звільнити наших цивільних і повернути в Україну». Костін зазначив, що на територіях, які були під окупацією, задокументовано функціонування 164 катівень.

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«Однак повні цифри можуть бути значно більшими, оскільки ми не маємо достовірної інформації з окупованих територій. Закликаємо всіх, хто має хоч якусь інформацію, повідомляти про це правоохоронцям», – наголосив він.

Генпрокурор додав, що у кримінальних провадженнях ідентифіковано 5600 осіб, які постраждали від катувань і жорстокого поводження окупантів.

Нагадаємо, Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема, 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

До слова, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні.