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У Росії обвалилася шахта: під завалами люди (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії обвалилася шахта: під завалами люди (фото, відео)
Під час обвалення гірських мас на руднику у шахті на глибині близько 125 м перебувало 13 осіб
фото: росЗМІ

Для надання меддопомоги людям під завалами одну групу рятувальників було відправлено через вентиляційні системи

В Амурській області Росії введено регіональний режим надзвичайної ситуації через обвал гірської маси на місцевій шахті, де перебували люди. Про це повідомляє низка російський ЗМІ.

«В Амурській області запроваджено регіональний режим надзвичайної ситуації через подію на руднику «Пионер» у Зейському окрузі для мобілізації всіх сил і коштів. Це рішення ухвалено на позачерговому засіданні КНС (комісія із надзвичайних справ – «Главком».), яку провів губернатор Амурської області», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається,  за попередніми даними, серед постраждалих – вахтові робітники з інших регіонів. Для надання медичної допомоги постраждалим приготували бригади Амурського центру медицини катастроф для евакуації постраждалих, зокрема з використанням санітарної авіації.

«Під час обвалення гірських мас на руднику у шахті на глибині близько 125 м перебувало 13 осіб. Це співробітники підрядної організації. Зв'язку з людьми поки немає», – додають в уряді регіону.

Для надання меддопомоги людям під завалами одну групу рятувальників відправили через вентиляційні системи. Наразі встановлюється зв'язок та розчищається транспортний ухил.

«Зараз треба грамотно та професійно організувати аварійно-рятувальні роботи. Для порятунку людей мобілізовано всі сили та засоби регіону», – зазначив місцевий губернатор Василь Орлов.

У копальні повідомили, що обвал стався на позначці +100. Вранці у вівторок, 19 березня, до місця прибуло 25 співробітників гірничо-рятувального взводу МНС Росії, пожежно-рятувальна група продовжує роботу.

Нагадаємо, на Сизранському нафтопереробному заводі в Самарській області РФ, який атакували Сили оборони, російські пожежники не могли приборкати вогонь понад добу.

Теги: аварія росія шахта

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