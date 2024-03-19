У Росії обвалилася шахта: під завалами люди (фото, відео)

Під час обвалення гірських мас на руднику у шахті на глибині близько 125 м перебувало 13 осіб

Для надання меддопомоги людям під завалами одну групу рятувальників було відправлено через вентиляційні системи

В Амурській області Росії введено регіональний режим надзвичайної ситуації через обвал гірської маси на місцевій шахті, де перебували люди. Про це повідомляє низка російський ЗМІ.

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«В Амурській області запроваджено регіональний режим надзвичайної ситуації через подію на руднику «Пионер» у Зейському окрузі для мобілізації всіх сил і коштів. Це рішення ухвалено на позачерговому засіданні КНС (комісія із надзвичайних справ – «Главком».), яку провів губернатор Амурської області», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, за попередніми даними, серед постраждалих – вахтові робітники з інших регіонів. Для надання медичної допомоги постраждалим приготували бригади Амурського центру медицини катастроф для евакуації постраждалих, зокрема з використанням санітарної авіації.

«Під час обвалення гірських мас на руднику у шахті на глибині близько 125 м перебувало 13 осіб. Це співробітники підрядної організації. Зв'язку з людьми поки немає», – додають в уряді регіону.

Для надання меддопомоги людям під завалами одну групу рятувальників відправили через вентиляційні системи. Наразі встановлюється зв'язок та розчищається транспортний ухил.

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«Зараз треба грамотно та професійно організувати аварійно-рятувальні роботи. Для порятунку людей мобілізовано всі сили та засоби регіону», – зазначив місцевий губернатор Василь Орлов.

У копальні повідомили, що обвал стався на позначці +100. Вранці у вівторок, 19 березня, до місця прибуло 25 співробітників гірничо-рятувального взводу МНС Росії, пожежно-рятувальна група продовжує роботу.

Нагадаємо, на Сизранському нафтопереробному заводі в Самарській області РФ, який атакували Сили оборони, російські пожежники не могли приборкати вогонь понад добу.