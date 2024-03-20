Україна сьогодні дізнається суперників на футбольному турнірі Олімпіади

На груповому етапі Україна не зможе зіграти з представниками Європи – Францією, Ізраїлем та Іспанією

Змагання з футболу на літніх Олімпійських іграх 2024 року пройдуть з 24 липня по 10 серпня

Сьогодні, 20 березня, у Франції пройде церемонія жеребкування чоловічого футбольного турніру Олімпійських ігор.

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Жеребкування розпочнеться о 21.00 за київським часом

Варто зазначити, що кваліфікаційні змагання в Азії завершаться лише у травні, тому представники Азійської конфедерації футболу стануть відомі лише тоді.

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Кошик 1: Франція, Азія №1, Азія №2, Аргентина

Кошик 2: Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко

Кошик 3: США, Єгипет, Азія №3, Малі

Кошик 4: Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, переможець міжконтинентального плей-оф між Гвінеєю та Азією.

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На груповому етапі Україна не зможе зіграти з представниками Європи – Францією, Ізраїлем та Іспанією.

Змагання з футболу на літніх Олімпійських іграх 2024 року пройдуть у Парижі та інших шести містах Франції з 24 липня по 10 серпня.

Нагадаємо, що спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади-2024.