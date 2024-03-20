Україна сьогодні дізнається суперників на футбольному турнірі Олімпіади
Змагання з футболу на літніх Олімпійських іграх 2024 року пройдуть з 24 липня по 10 серпня
Сьогодні, 20 березня, у Франції пройде церемонія жеребкування чоловічого футбольного турніру Олімпійських ігор.
Жеребкування розпочнеться о 21.00 за київським часом
Варто зазначити, що кваліфікаційні змагання в Азії завершаться лише у травні, тому представники Азійської конфедерації футболу стануть відомі лише тоді.
Кошик 1: Франція, Азія №1, Азія №2, Аргентина
Кошик 2: Іспанія, Нова Зеландія, Парагвай, Марокко
Кошик 3: США, Єгипет, Азія №3, Малі
Кошик 4: Домініканська Республіка, Ізраїль, Україна, переможець міжконтинентального плей-оф між Гвінеєю та Азією.
На груповому етапі Україна не зможе зіграти з представниками Європи – Францією, Ізраїлем та Іспанією.
Змагання з футболу на літніх Олімпійських іграх 2024 року пройдуть у Парижі та інших шести містах Франції з 24 липня по 10 серпня.
Нагадаємо, що спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади-2024.
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