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Удар по Одесі 2 березня: загинуло подружжя військових та їхня дитина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Удар по Одесі 2 березня: загинуло подружжя військових та їхня дитина
Олег та Тетяна Кравець загинули внаслідок атаки дронів по Одесі
фото: Фемистокл Афинский/Facebook

Двоє дітей подружжя продовжують шукати під завалами

Унаслідок дронової атаки по Одесі тіла Олега і Тетяни Кравець, а також їх семимісячної доньки Лізи знайшли під завалами. Ще двоє їхніх дітей вважаються зниклими. Про це розповіли близькі друзі родини Любов та Владислава в коментарі Суспільному.

Видання зазначає, що Олег та Тетяна Кравець були військовими, познайомились на службі. Пізніше Тетяна звільнилась, аби доглядати новонароджену донечку. Чоловік був останнім сином своїх батьків – його брат Євген загинув у 2014 році в зоні АТО.

Олег Кравець загинув внаслідок удару дронів по Одесі
Олег Кравець загинув внаслідок удару дронів по Одесі
фото: Фемистокл Афинский/Facebook

«Він найкращий друг мого чоловіка Віталіка. Вони служили разом. Він тільки оце вітав його з Днем народження. Батько Олега також військовослужбовець. Женя загинув десять років назад, 27 років йому було. Так шкода. Дуже хороша родина», – розповідає Любов.

За інформацією подруги сім'ї, Олег та Тетяна Кравець мали єдину спільну донечку Лізу. 29 лютого їй виповнилось сім місяців. Тетяна Кравець мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох з них, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами.

«Він взяв її з трьома дітками і вони народили Лізоньку. Старший хлопчик, Володимир, поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий, а троє загинули: спільна дитинка і двоє першого шлюбу», – каже Любов.

Олег та Тетяна Кравець загинули внаслідок атаки дронів по Одесі
Олег та Тетяна Кравець загинули внаслідок атаки дронів по Одесі
фото: Фемистокл Афинский/Facebook

Видання зазначає, що інша подруга сім'ї Владислава розповіла, як співробітники ДСНС намагались знайти когось з подружжя: «Там де пральна машинка і відкриті двері. Це їхня квартира. Це там, де вони були: спальня, де вона спала з Олегом, і з ними Лізочка маленька. Одна кімната наче, і балкон не обвалились. Рятувальники залазили туди, кликали їх, але очевидно, що вони не вижили».

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. 

Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

До слова, на російську атаку на Одесу відреагували президентка Молдови і посол США в Україні Бріджит Брінк.

Наразі кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти.

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Теги: росія окупанти діти Одеса війна обстріл смерть Україна

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