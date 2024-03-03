Удар по Одесі 2 березня: загинуло подружжя військових та їхня дитина

Двоє дітей подружжя продовжують шукати під завалами

Унаслідок дронової атаки по Одесі тіла Олега і Тетяни Кравець, а також їх семимісячної доньки Лізи знайшли під завалами. Ще двоє їхніх дітей вважаються зниклими. Про це розповіли близькі друзі родини Любов та Владислава в коментарі Суспільному.

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Видання зазначає, що Олег та Тетяна Кравець були військовими, познайомились на службі. Пізніше Тетяна звільнилась, аби доглядати новонароджену донечку. Чоловік був останнім сином своїх батьків – його брат Євген загинув у 2014 році в зоні АТО.

Олег Кравець загинув внаслідок удару дронів по Одесі фото: Фемистокл Афинский/Facebook

«Він найкращий друг мого чоловіка Віталіка. Вони служили разом. Він тільки оце вітав його з Днем народження. Батько Олега також військовослужбовець. Женя загинув десять років назад, 27 років йому було. Так шкода. Дуже хороша родина», – розповідає Любов.

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За інформацією подруги сім'ї, Олег та Тетяна Кравець мали єдину спільну донечку Лізу. 29 лютого їй виповнилось сім місяців. Тетяна Кравець мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох з них, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами.

«Він взяв її з трьома дітками і вони народили Лізоньку. Старший хлопчик, Володимир, поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий, а троє загинули: спільна дитинка і двоє першого шлюбу», – каже Любов.

Олег та Тетяна Кравець загинули внаслідок атаки дронів по Одесі фото: Фемистокл Афинский/Facebook

Видання зазначає, що інша подруга сім'ї Владислава розповіла, як співробітники ДСНС намагались знайти когось з подружжя: «Там де пральна машинка і відкриті двері. Це їхня квартира. Це там, де вони були: спальня, де вона спала з Олегом, і з ними Лізочка маленька. Одна кімната наче, і балкон не обвалились. Рятувальники залазили туди, кликали їх, але очевидно, що вони не вижили».

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку.

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Неділя 3 березня в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

До слова, на російську атаку на Одесу відреагували президентка Молдови і посол США в Україні Бріджит Брінк.

Наразі кількість жертв ворожого удару по одеській багатоповерхівці зросла до десяти. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло немовляти.