ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Усман Дембеле готовий тероризувати оборону «синіх»
фото: Reuters

Розповідаємо про поєдинок середи з неабиякою інтригою у головному єврокубку

Сьогодні, 11 березня 2026 року, французький «Парі Сен-Жермен» на стадіоні «Парк де Пренс» зустрінеться з лондонським «Челсі» у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ПСЖ – «Челсі»

Чемпіон Франції на 12:55 11 березня став лідером протистояння, переконані букмекери GGBET. На звитягу парижан закладено коефіцієнт 2,14. На перемогу же «синіх» виставлено бал 3,41. На підсумкову нічию запропоновано схожий кеф 3,70. Подібна ситуація склалася щодо місця в чвертьфіналі турніру. На путівку в наступний раунд для ПСЖ виставлено кеф 1,77. Шанси «Челсі» на 1/4 фіналу оцінено балом 2,10. На тотал менше 1,5 закладено коефіцієнт 4,53.

Передматчевий стан команд

Перед поєдинком проти лондонців французький гранд отримав гучний ляпас у Лізі 1. У центральному протистоянні туру ПСЖ удома поступився «Монако» (1:3). Єдиний гол у складі команди Луїса Енріке оформив крайній нападник Барколя. А від преси дісталося воротарю і обороні парижан. Мали проблеми й «сині». У п'ятому раунді Кубка Англії голлівудський «Рексем» вдалося дотиснути лише в овертаймі (4:2). Відзначилися оборонець Ачімпонг, вінгер Гарначо та нападник Жуан Педро.

Значних втрат обидва колективи не мають. У лазареті «Парі Сен-Жермен» давно прописався півзахисник Руїс. Тим часом «синім» увесь сезон не помічники травмований оборонець Колвілл і дискваліфікований вінгер Мудрик. Близький до повернення у стрій «Челсі» нападник Байно-Гіттенс, а участь форварда Естевана під питанням через мікроушкодження. Решта готові допомогти Ліаму Росеньйору підвищити популярність в очах керівництва клубу та вибагливої публіки.

Історія очних зустрічей

Шляхи команд уперше перетнулися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2004/05. Тоді «Челсі» розгромив парижан у гостях (3:0) та розійшовся миром на домашній арені. Натомість у чвертьфіналі головного єврокубка в сезоні 2013/14 гранди обмінялися домашніми перемогами. Оскільки тоді ще діяло правило виїзного гола, то далі пішли «сині» (1:3, 2:0). Рік по тому ПСЖ довів справу з лондонцями аж до овертайму після двох нічиїх по 1:1. На «Стемфорд Брідж» у додаткові 30 хвилин гранди забили ще по голу – тепер м'яч на виїзді допоміг парижанам пройти в 1/4 фіналу.

У рамках 1/8 фінали команди зустрілися і в кампанії 2015/16. Цього разу ПСЖ оформив дві перемоги з однаковим рахунком (2:1) і попрямував далі. На реванш «Челсі» довелося чекати довгих дев'ять років. На початку нинішнього сезону, а змагально – в минулому, французький гранд зустрівся з лондонцями у фіналі Клубного чемпіонату світу. Цього разу «сині» розібрали парижан на запчастини. Дубль оформив атакувальний хавбек Палмер, а добив ПСЖ нападник Жуан Педро.

Де дивитися матч ПСЖ – «Челсі»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 2».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Парі Сен-Жермен

