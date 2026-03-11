Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі

Джої Бартон (у центрі) матиме час подумати над своєю поведінкою

Колишній лідер англійського «Манчестер Сіті» поки залишатиметься за ґратами

Футболіст у минулому, а нині – тренер Джої Бартон залишився під вартою за рішенням Ліверпульського магістратського суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Адвокат скандального ексхавбека «Манчестер Сіті», «Ньюкасла» та інших команд наполягав на виході свого клієнта на свободу в справі про напад на людину. Проте, Бартона залишили під вартою. Натомість під заставу з низкою зобов'язань вийшов його приятель Гарі О'Грейді.

Минулої неділі вони вдвох побили чоловіка біля гольф-клубу Huyton and Prescot у передмісті Ліверпуля. Постраждалим виявився тренер аматорської команди Кевін Лінч. 51-річний потерпілий залишається у лікарні та ризикує отримати невідворотні проблеми, втративши зір на одне око.

Бартон та О'Грейді свою провину не визнають. Колишній футболіст не вперше опинився у в'язниці. У 2008 році він відсидів 74 дні з піврічного терміну за напад і групову бійку в Ліверпулі.

До слова, лондонський «Тоттнем» встановив клубний антирекорд. Поразка від мадридського «Атлетіко» стала для лондонців шостою поспіль в усіх турнірах. Таке зі «шпорами» сталося вперше в історії.

Нагадаємо, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.