Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі
Джої Бартон (у центрі) матиме час подумати над своєю поведінкою
фото: Reuters

Колишній лідер англійського «Манчестер Сіті» поки залишатиметься за ґратами

Футболіст у минулому, а нині – тренер Джої Бартон залишився під вартою за рішенням Ліверпульського магістратського суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Адвокат скандального ексхавбека «Манчестер Сіті», «Ньюкасла» та інших команд наполягав на виході свого клієнта на свободу в справі про напад на людину. Проте, Бартона залишили під вартою. Натомість під заставу з низкою зобов'язань вийшов його приятель Гарі О'Грейді.

Минулої неділі вони вдвох побили чоловіка біля гольф-клубу Huyton and Prescot у передмісті Ліверпуля. Постраждалим виявився тренер аматорської команди Кевін Лінч. 51-річний потерпілий залишається у лікарні та ризикує отримати невідворотні проблеми, втративши зір на одне око.

Бартон та О'Грейді свою провину не визнають. Колишній футболіст не вперше опинився у в'язниці. У 2008 році він відсидів 74 дні з піврічного терміну за напад і групову бійку в Ліверпулі.

До слова, лондонський «Тоттнем» встановив клубний антирекорд. Поразка від мадридського «Атлетіко» стала для лондонців шостою поспіль в усіх турнірах. Таке зі «шпорами» сталося вперше в історії.

Нагадаємо, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ арешт напад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Воскреслий форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
Воскреслий форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі
Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета
Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua