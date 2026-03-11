Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Німецькі спортсмени (ліворуч) не зняли шапки під час виконання гімну РФ

На запит «Главкома» відповів Міжнародний паралімпійський комітет

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо реакції на вчинок німецьких атлетів, які під час церемонії нагородження на Паралімпіаді під час звучання російського гімну відвернулися убік та не знімали шапки.

Під час церемонії нагородження призерів Паралімпіади Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн демонстративно відвернулися убік від російського прапора і не зняли головні убори, коли лунав гімн Росії.

«МПК знає про ситуацію, збирає докази та аналізує їх», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.

Теги: спорт паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонський суспільний мовник засуджує нормалізацію дій держав-агресорів через спорт та олімпійський рух
Естонія не транслюватиме змагання за участі росіян і білорусів на Паралімпіаді
18 лютого, 20:18
Тарпіщев незаконно відвідував анексований Крим
«Росіяни всюди виступатимуть». Одіозний функціонер з РФ розповів про зустріч з очільницею МОК
13 лютого, 15:12
МПК допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів
Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого, 09:38
Наші спортсмени представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, що відбудеться у Грузії
Збірна України з богатирського багатоборства успішно виступила на Кубку світу
23 лютого, 12:14
Норвезький лижник першим в історії здобув шість золотих медалей на одній Олімпіаді
Найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал
23 лютого, 23:41
Позбавити Сергія Бубку звання Героя України закликав Владислав Гераскевич
«Отямтесь люди!» Дружина Усика стала на захист Бубки, якого хочуть позбавити звання Героя України
27 лютого, 18:02
Михайло Харук (ліворуч) дістався фіналу, де поступився супернику з Чехії
Сноубордист Харук став віцечемпіоном етапу Кубка Європи
3 березня, 13:42
Журова згадала про русофобію
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення польських каналів щодо трансляції Паралімпіади
6 березня, 10:06
Журовій не сподобався вчинок німецьких спортсменів (ліворуч)
Депутатка Думи влаштувала істерику через німецьких спортсменів, які відвернулися від прапора Росії
Сьогодні, 11:34

Новини

Воскреслий форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
Воскреслий форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі
Скандальний ексфутболіст не зміг вийти під заставу з буцегарні в Ліверпулі
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета
Україна – Чорногорія. Прогноз і анонс гри кваліфікації жіночого Євробаскета

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua