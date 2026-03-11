Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Грізманн однозначно оцінив можливість трансферу в МЛС

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Грізманн однозначно оцінив можливість трансферу в МЛС
Антуан Грізманн відданий гранду чемпіонату Іспанії
фото: Reuters

Француз не готовий змінювати команду посеред сезону

Нападник мадридського «Атлетіко» Антуан Грізманн розвіяв чутки навколо свого потенційного переходу в американський «Орландо Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Лідер «матрацників» заперечив перемовини з флоридцями про негайний трансфер у МЛС. «Орландо Сіті» та інші колективи Північної Америки мають змогу реєструвати новачків до 26 березня. Утім, Грізманна серед них не буде.

«Я дуже щасливий та отримую насолоду від перебування тут. Ідея полягає у тому, щоб вийти до фіналу Ліги чемпіонів і виграти Кубок Іспанії з «Атлетіко». Ось моя мрія», – заявив ветеран мадридців.

Кольори «матрацників» Грізманн захищає з 2014 року з перервою на два сезони в «Барселоні». Разом із «Атлетіко» француз дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2015/16. Тоді мадридці поступилися сусідам із «Реала».

У нинішньому сезоні Грізманн провів 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Також до свого активу нападник записав чотири результативні передачі. Контракт француза з «Атлетіко» чинний до літа 2027 року.

До слова, Грізманн та інші «матрацники» знімуться в промо повнометражної стрічки «Гострі картузи: Безсмертний». Фільм стане логічним завершенням історії гангстера Томаса Шелбі. Головний герой багаторічного серіалу «Гострі картузи» отримав повний метр завдяки шаленій популярності.

Окрім того, «Атлетіко» візьме участь в ностальгійній акції іспанської Ла Ліги. Команди вийдуть на поєдинки в ретрокомплектах, що ґрунтуються на дизайні форм із власного минулого. Суддівські бригади також матимуть вінтажну форму, а в телетрансляції повернеться ретрографіка.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Атлетіко (Мадрид) Антуан Ґрізманн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Матрацники» тимчасово стануть «Гострими картузами»
Футболісти «Атлетіко» знімуться в промо продовження культового серіалу
9 березня, 18:29
Ретрокомплект мадридського «Атлетіко» на честь 120-річчя клубу в 2023-му
«Барселона» та «Реал» проігнорують ностальгійну акцію чемпіонату Іспанії
6 березня, 16:55
Рональд Араухо зацікавив команди з провідних ліг
«Барселона» розгляне продаж віцекапітана команди
Вчора, 18:57
Сандро Тоналі зацікавив Королівський клуб
«Реал» знайшов альтернативу Родрі в чемпіонаті Англії – ЗМІ
9 березня, 13:27
Антуан Грізманн отримав шанс перебратися до сонячної Флориди
Суперзірка чемпіонату Іспанії розгляне переїзд у МЛС
24 лютого, 13:10
Неймар близький до повернення у національну команду
Анчелотті змінив думку щодо виступів Неймара за збірну Бразилії
Вчора, 11:29

Новини

Збірна Чехії відмовилася спілкуватися з російськими пропагандистами під час Паралімпіади
Збірна Чехії відмовилася спілкуватися з російськими пропагандистами під час Паралімпіади
Ліга чемпіонів 11 березня 2026: прогнози і анонси матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів 11 березня 2026: прогнози і анонси матчів 1/8 фіналу
Грізманн однозначно оцінив можливість трансферу в МЛС
Грізманн однозначно оцінив можливість трансферу в МЛС
«Воскреслий» форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
«Воскреслий» форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Челсі». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua