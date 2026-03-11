Грізманн однозначно оцінив можливість трансферу в МЛС

Француз не готовий змінювати команду посеред сезону

Нападник мадридського «Атлетіко» Антуан Грізманн розвіяв чутки навколо свого потенційного переходу в американський «Орландо Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Лідер «матрацників» заперечив перемовини з флоридцями про негайний трансфер у МЛС. «Орландо Сіті» та інші колективи Північної Америки мають змогу реєструвати новачків до 26 березня. Утім, Грізманна серед них не буде.

«Я дуже щасливий та отримую насолоду від перебування тут. Ідея полягає у тому, щоб вийти до фіналу Ліги чемпіонів і виграти Кубок Іспанії з «Атлетіко». Ось моя мрія», – заявив ветеран мадридців.

Кольори «матрацників» Грізманн захищає з 2014 року з перервою на два сезони в «Барселоні». Разом із «Атлетіко» француз дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2015/16. Тоді мадридці поступилися сусідам із «Реала».

У нинішньому сезоні Грізманн провів 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Також до свого активу нападник записав чотири результативні передачі. Контракт француза з «Атлетіко» чинний до літа 2027 року.

До слова, Грізманн та інші «матрацники» знімуться в промо повнометражної стрічки «Гострі картузи: Безсмертний». Фільм стане логічним завершенням історії гангстера Томаса Шелбі. Головний герой багаторічного серіалу «Гострі картузи» отримав повний метр завдяки шаленій популярності.

Окрім того, «Атлетіко» візьме участь в ностальгійній акції іспанської Ла Ліги. Команди вийдуть на поєдинки в ретрокомплектах, що ґрунтуються на дизайні форм із власного минулого. Суддівські бригади також матимуть вінтажну форму, а в телетрансляції повернеться ретрографіка.