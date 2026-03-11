Головна Спорт Новини
Воскреслий форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Воскреслий форвард і його тренер забрали призи туру Прем'єр-ліги
Владислав Супряга продемонстрував якості бомбардира
фото: ФК «Епіцентр»

Дебютант елітного дивізіону забрав обидві персональні нагороди

Кам'янець-подільський «Епіцентр» отримав подвійне визнання експертів за підсумками 19-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник подолян Владислав Супряга став найкращим футболістом туру. У протистоянні з ковалівським «Колосом» (4:0) вихованець «Дніпра» оформив дубль. Також він записав до свого активу результативну передачу.

Тим часом Сергій Нагорняк визнаний тренером туру. Сенсаційний розгром «хліборобів» покращив турнірне становище його підопічних. «Епіцентр» залишається у зоні перехідних матчів, але до рятівної позиції – усього три пункти.

До команди 19-го туру також потрапили представники «Кудрівки», харківського «Металіста 1925», черкаського ЛНЗ, «Шахтаря» з Донецька, луганської «Зорі» та «Динамо» з Києва. Символічна збірна (формація 4-2-2-2): Білик – Гусєв, Павлюк, Горін, Педро Енріке – Дідик, Нонікашвілі – Забергджа, Анджушіч – Пономаренко, Супряга.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» оформив мінімальну перемогу над «Олександрією». Черговий гол у складі «гірників» оформив нападник Траоре. Підопічні Арди Турана зберегли лідерство за підсумками туру Прем'єр-ліги.

До слова, черкаський ЛНЗ сенсаційно вилетів із Кубка України від чернівецької «Буковини». Команда Віталія Пономарьова не змогла забити в основний час і поступилася в серії пенальті. Вирішального промаху припустився Горін.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Владислав Супряга Сергій Нагорняк УПЛ ФК «Епіцентр» (Дунаївці)

