Ліга чемпіонів 11 березня 2026: прогнози і анонси матчів 1/8 фіналу

Розповідаємо коротко про поєдинки середи, 11 березня 2026 року, в головному єврокубку

Плейоф Ліги чемпіонів продовжиться 11 березня ще двома матчами 1/8 фіналу. «Главком» зібрав головне про прийдешні поєдинки.

«Баєр» – «Арсенал»

Німецький колектив потрапив у цю стадії крізь сито попереднього раунду плейоф. «Фармацевти» вибили пірейський «Олімпіакос» (2:0, 0:0) стараннями форварда Шика. Чех оформив дубль в передмісті Афін. Тим часом лондонці додаткового відбору не потребували, вигравши всі вісім поєдинків основного етапу турніру. Звитягу «каноніри» мають і безпосередньо перед матчем. «Арсенал» здолав скромний «Менсфілд» у Кубку Англії (2:1) з голами Мадуеке та Езе. А ось «Баєр» розписав фестивальну нічию з «Фрайбургом» у Бундеслізі (3:3). За леверкузенців забили Кофане, Грімальдо та Терр'є.

Англійський гранд на 14:25 11 березня 2026 року виглядає лідером симпатій, переконані фахівці GGBET. На перемогу «канонірів» закладено коефіцієнт 1,52. Тим часом на ймовірну звитягу «Баєра» виставлено кеф 6,50. Потенційну нічию оцінено балом 4,57. Подібна ситуація склалася і щодо проходу в чвертьфінал. Путівку в наступний раунд для «Арсенала» запропоновано з кефом 1,08. Натомість на місце в 1/4 фіналу для «фармацевтів» закладено бал 8,68. На тотал менше 1,0 виставлено коефіцієнт 9,59.

«Буде/Глімт» – «Спортінг»

Норвезький гранд у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів став справжньою грозою авторитетів. «Буде/Глімт» у новому році вже зняв скальпи з англійського «Манчестер Сіті» (3:1), мадридського «Атлетіко» (2:1) та міланського «Інтера» (3:1, 2:1) в попередньому раунді плейоф. І все це з браком ігрового тонусу в умовах зимової паузи! Лише минулого тижня стартував Кубок Норвегії, а «жовто-чорні» здобули перемогу над «Мольде» (2:1) з дублем Аукленна. Зате лісабонські «леви» після основного етапу турніру здобули чотири перемоги (плюс дві нічиї) у португальській Прімейрі та здолали два раунди Кубка Португалії. Найбільше докладається до звитяг «Спортінга» форвард Суарес, який забиває у кожному матчі в чемпіонаті та кожному другому – в Лізі чемпіонів.

На 14:25 11 березня шанси команди виглядають приблизно рівними, стверджують букмекери GGBET. Потенційна перемога «Буде/Глімта» оцінена балом 2,37. На звитягу португальського гранда виставлено кеф 2,96. На нічию у перші 90 хвилин запропоновано коефіцієнт 3,71. Трохи інша ситуація з путівкою у чвертьфінал Ліги чемпіонів. На прохід «Спортінга» виставлено кеф 1,52. Турнірній поступ віцечемпіона Норвегії оцінено балом 2,60. На тотал більше 3,0 закладено коефіцієнт 1,97.